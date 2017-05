Preocupación empresaria por gesto a favor de China en las peleas por dumping

Pasó inadvertido por la mayoría de los ciudadanos, pero no por las centrales industriales. Una resolución sobre un expediente de dumping que presentó la empresa Ferrum por exportación hacia la Argentina de artículos sanitarios de cerámica: inodoros, depósitos o cisternas, lavatorios, columnas (pedestales) y bidés, originarias de la República Popular de China, encendió todas las luces de alarma.

La Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de la Producción, publicó la semana pasada la resolución 396-E/2017 en la que, en apenas dos líneas, planteaba un cambio de paradigma en la relación con China y su disposición como economía de mercado.

Hasta el momento, las resoluciones respecto a discusiones de dumping planteaba la búsqueda de precios en un tercer mercado. Sin embargo, ahora, por primera vez el Estado argentino impuso que "a fin de establecer un valor normal comparable, considerará precios de ventas en el mercado interno de la República Popular de China".

"Lo que hicieron es muy complicado. Sin aviso de ningún tipo, plantearon un cambio metodológico que implícitamente implica que se le está dando reconocimiento de economía de mercado a China", explicó a El Cronista un empresario acostumbrado a lidiar en el día a día con las importaciones asiáticas.

La norma se publicó el pasado 19 de mayo y eso generó muchas suspicacias. "Es demasiada coincidencia que salga justo a la vuelta de la gira por China" agregó el especialista.

La sorpresa fue en casi todos los ámbitos industriales, más teniendo en cuenta que en diciembre último, la Argentina y Brasil habían acordado no reconocer el estatus de economía de mercado a China en el ámbito de la OMC.

En la propia UIA, la medida causó sorpresa. Aunque todavía están analizando los pasos a seguir, para la central industrial "es clave" la política de antidumping y el mantenimiento del decreto 219 de la gestión kirchnerista que planteaba tomar precios de terceros países en las disputas por dumping.

Diego Coatz, economista jefe de la UIA, se refirió a la discusión que plantea la resolución como "un tema trascendental". Aunque aclaró que es su opinión personal y no la de la central fabril, señaló a este diario que "China no es una economía de mercado. La OMC no se expidió, que la Argentina corra por delante de lo que hace los grandes países es preocupante. Se espera que esto sea algo particular".

Fuentes de la Secretaria de Comercio reconocieron el cambio de modelo, "era algo que no se venía utilizando", y adelantaron que lo volverán a utilizar. "Es una de las dos metodologías disponibles. Podes hacer la reconstrucción a través de terceros países o ésta, que es la reconstrucción de los costos". A la hora de explicar el cambio, desde la dependencia estatal adujeron que "antes no se utilizaba porque había imposibilidad técnica, hoy lo podemos hacer y la idea es utilizar las dos metodologías".

Mientras la secretaría que comanda Miguel Braun adelantó que la seguirá utilizando, los empresarios apuntan a los posibles problemas hacia adelante. "Esto es un mal punto de partida, porque es en sí mismo un cambio de paradigma cuando todavía se está discutiendo en los ámbitos internacionales. Además, hoy tenés un fuerte déficit comercial en productos industriales que supera los u$s 8000 millones, y una primarización de las exportaciones a China, lo complica todo el panorama. Va a ser fundamental seguir el tema para ver qué decisión toma el Gobierno de aquí en adelante", agregó un empresario que aseguró que si la intención es que este modelo sea la norma y no la excepción "complicará mucho el empleo argentino".