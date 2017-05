Petrolera canadiense compra yacimientos en el interior del país

La compañía de hidrocarburos Patagonia Oil Corp, filial de la canadiense PentaNova Energy Corp, invertirá u$s 200 millones en la compra de la participación de la petrolera local Roch en cinco áreas hidrocarburíferas ubicadas en Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A través de una comunicación enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma argentina admitió la venta de esos activos en las áreas Angostura, Río Cullen y Las Violetas (de Tierra del Fuego, Cuenca Austral); Llancanelo (Mendoza, Cuenca Neuquina); y Sur Río Deseado Este I y II (Santa Cruz, Cuenca del Golfo San Jorge).

En el caso de Roch, la compañía actúa como operador en las tres áreas fueguinas, con una participación de 20,28%. En Angostura tiene dos pozos en producción en un área de 417 km2; en Rio Cullen, tres pozos (en 352 km2); y en Las Violetas, 49 pozos (en 1.157 km2). En Llancanelo, donde la operadora es YPF, posee el 11% de un área de 97,4 km2 donde se explotan 22 pozos, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias estatal Télam.

En ese bloque, PentaNova firmó en abril un acuerdo de términos y condiciones para su desarrollo a través de su filial Patagonia Oil y en sociedad con YPF, que mantendrá el 50% de participación tras vender un 11% en u$s 40 millones.

Además de las áreas en venta, la petrolera Roch realiza exploración y explotación en Cajón de los Caballos (Mendoza); Campo Bremen - Océano y Chorrillos -Palermo Aike (Santa Cruz); y Coiron Amargo (Neuquén), y en total produce 708 m3 diarios de petróleo y 1,5 millón de m3 diarios de gas y GLP asociados.

El titular de la compañía en Argentina, Ricardo Chacra, advirtió en la nota enviada a la Bolsa que "aún están pendientes de cumplimiento ciertas condiciones precedentes de la transacción, razón por la cual puede ocurrir que no se concrete la venta de los activos en los términos propuestos". Ocurre que los accionistas de la petrolera local condicionaron la venta a que se concrete antes del 16 de junio, y a que, en caso de efectivizarse, en los dos días posteriores se efectúe una contraprestación de u$s 30 por u$s 1000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3, o bien acepten la oferta de recompra de esos títulos a u$s 975 más intereses.

Según la información, PentaNova Energy se fusionó en febrero pasado con PMI Resources, con sede en Calgary, Canadá, una compañía dedicada a la adquisición, exploración y evaluación de propiedades de petróleo y gas, con tres áreas en Colombia.

En ese momento, anunciaron un plan de inversiones por u$s 200 millones para la explotación de petróleo y gas en diferentes cuencas del país, tras una audiencia con el presidente Mauricio Macri realizada en la Residencia de Olivos. De aquel encuentro participaron Serafino Iacono, titular de PentaNova, y Rodney Lewis, propietario de Lewis Energy Group, productor de gas no convencional en Estados Unidos. La comitiva le expresó entonces al Presidente su "interés por participar del desarrollo de esos recursos, en razón del gran potencial que tiene la Argentina en materia energética y de las reformas que ha introducido el Gobierno para atraer inversiones".

El comunicado oficial mencionó también que Iacono financió y desarrolló proyectos de petróleo y minería en América Latina, Estados Unidos y Europa y fue el fundador de Pacific E&P, empresa luego conocida como Pacific Rubiales.