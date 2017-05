Odebrecht: anunciarán la creación de un cuerpo binacional de fiscales

Apenas tres días restan para el 1º de junio, fecha prevista para que la Procuración General de Brasil remita a su par argentina los videos y documentos en los que delatores confirman el pago de sobornos por u$s 35 millones que la empresa Odebrecht hizo en el país en la última década. Y en esa línea, el Ministerio Público Fiscal nacional informará hoy de qué manera se realizará el envío de esa información, que irá directamente a los fiscales federales que investigan las causas relacionadas con el "Lava Jato", al tiempo que confirmará esta semana la creación de un equipo binacional de fiscales de ambos países que empezarán a trabajar en conjunto los expedientes que tienen que ver con la constructora.

"El jueves se formalizará el envío de la documentación, que no se hará pública y pasará a manos de los fiscales que investigan las causas relacionadas a Odebrecht", explicaron fuentes de la Procuración. El organismo que encabeza Alejandra Gils Carbó se encuentra en un tira y afloje constante con el Ministerio de Justicia, que acusa a la jefa de fiscales de intentar frenar el avance de la causa para proteger a funcionarios del ex gobierno kirchnerista. Desde la Procuración niegan ello y trasladan la crítica al Gobierno nacional por sentarse a negociar la semana pasada con abogados de Odebrecht. Argumentan, además, que por ahora el único caso conocido por supuestas coimas en el país corresponde a Gustavo Arribas, el actual titular de la AFI, a quien el cambista brasileño Leonardo Meirelles aseguró haberle pagado u$s 850.000 en retornos.

Como contraataque, el ministro de Justicia Germán Garavano lamentó ayer en una entrevista con Radio Mitre que la Procuración "no avanzara en este proceso" y remarcó que "hubo una decisión muy fuerte del presidente Mauricio Macri para que se sepa quién recibió sobornos de esa empresa en el país". En ese sentido, defendió los encuentros de la semana pasada con letrados de la constructora. "Convocamos a la empresa, y la misma hizo una propuesta basada en la normativa brasileña que requiere intervención del Ministerio Público, cosa que no ocurre hasta ahora", informó Garavano.

Mientras, desde la Procuración se oficializará en las próximas horas la creación de un equipo binacional de fiscales. La iniciativa surgió del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y contó con el aval de Gils Carbó y también con sus pares brasileños que están trabajando en las causas del escándalo denominado "Lava Jato".

Por pedido de Rodríguez, los fiscales argentinos que trabajarían serán él, Gerardo Pollicita, Franco Picardi y Federico Delgado, los que tramitan causas vinculadas con Odebrecht ante la justicia federal argentina, en tanto que los brasileños serían Deltan Dallagnol, Orlando Martello y Paulo Galvao.

El cuerpo binacional servirá para llevar adelante las causas que involucran el pago de sobornos de Odebrecht en el país por unos u$s 35 millones de 2007 a 2014, en pos de lograr concesiones de obras. Este jueves será el día en el que la Procuración brasileña remitirá la información a la fiscalía nacional, aunque se advirtió que la documentación y los videos de los delatores, por ahora, no serán divulgados en público.