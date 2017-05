El CEO petrolero que llegó a la Selección

"Ya me ofrecieron jugar para la Selección. Porque YPF es como la Selección Argentina. Hubiese venido de aguatero". Ricardo Darré (55) lo dice con sonrisa ancha y ojos iluminados, que ablandan la impresión de rigidez que transmite su corpulencia (mide más de 1,80 de estatura). Ingeniero Mecánico e Industrial -ambos diplomas, obtenidos en simultáneo en el ITBA- cuenta, desde su oficina, el piso 32 de la torre de Puerto Madero, por qué aceptó, hace algo más de un año, asumir la gerencia General de la mayor empresa del país.

Estaba en Houston cuando cayó presa de los headhunters de Egon Zehnder. Era, desde 2014, CEO de Total de Exploración y Producción de Total en los Estados Unidos, última escala de un plan de vuelo de un cuarto de siglo trabajando para la petrolera francesa, con altas responsabilidades operativas y de gestión en destinos clave, como Tailandia, Escocia, París -donde manejó un presupuesto de inversiones de u$s 10.000 millones- y, sobre todo, Rusia. "Honestamente, el trabajo más difícil de mi vida", define a sus tres años de estadía entre Moscú (su lugar de residencia) y Siberia (donde estaban los yacimientos que debía operar).

Argentino, nacido en Buenos Aires pero criado buena parte de su infancia en Campana, estuvo -de alguna manera- signado por su historia familiar para desarrollarse en la industria petrolera.

Cumpliendo el concepto kierkegaardiano de que la vida sólo puede comprenderse vista en retrospectiva la vida puede comprenderse, se entiende, entonces, por qué la falta de vacantes en un división lo condujo al área de Bombeo de Schlumberger cuando, recién salido de la facultad, a fines de 1984, aplicó a un empleo en el gigante global de servicios petroleros.

De 100 candidatos, quedaron tres. Schlumberger los envió a un pre-school en un campo petrolero, donde pasó las Fiestas. Luego, tres meses en Sharjah, Emiratos Árabes. Uno de los postulantes quedó en el camino. A él, finalizado el training, se lo envió a Angola.

Durante un año trabajó en ese país africano. En contexto de guerra civil, vivía en un campo cerrado, con más de 800 personas, cercado con alambre de púa, guardia militar y toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana.

Alternaba yacimientos terrestres con plataformas petroleras, en un régimen de trabajo 8x2: ocho semanas en el campo, dos de vacaciones, que él aprovechaba para tomar un vuelo de Varig a Rio de Janeiro y, de ahí, a Buenos Aires.

"Uno no puede invertir u$s 6000 millones y hacer pozos verticales sin parar", define. "Si cualquier petrolera desembolsa eso en el Golfo de México, es para tener 180.000 barriles diarios. O 200.000 en África. No 30.000, como pasó acá", agrega un Darré íntimo, a fondo, en la primera entrevista que concedió desde que asumió su cargo.

