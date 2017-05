En Argentina el negocio de los gimnasios ya factura u$s 1000 millones al año

Pese a la contracción del mercado europeo y la caída de la facturación en Brasil, la industria del fitness volvió a crecer a nivel global el año pasado con unos ingresos de u$s 83.100 millones, un 2,5% arriba.

Estados Unidos, cuna de la actividad y espejo en el que todos los países se miran, sigue liderando el sector en facturación y número de instalaciones (36.540) y abonados, con un crecimiento del 7%, hasta los u$s 27.606 millones, lo que representa un 33,2% de la facturación mundial.

En Latinoamérica, 16 mercados atraen a cerca de 16 millones de consumidores que asisten a más de 55.000 gimnasios.

Argentina, el quinto país con mayor cantidad de gimnasios del mundo, es donde más penetración tiene el sector, con un 6,75%, y es el tercer mayor mercado de la región detrás de Brasil y México (12.376), con unos ingresos de u$s 1000 millones, un 8% más que hace cinco años, y un 20% más de clientes.

Según los últimos datos aportados por el Latin American Report elaborado por la International Health, Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa), en el país funcionan alrededor de 7900 gimnasios y clubes deportivos a los que asisten unos 2,8 millones de usuarios (6,4% de la población total).

La mayoría de la oferta se concentra en la capital, Buenos Aires, donde Sport Club y Megatlon rivalizan. Ambas operan en el segmento medio y apuestan por tarifas mensuales que oscilan entre u$s 30 dólares y u$s 50, pero mientras que la primera cuenta con más de cuarenta instalaciones, Megatlon roza la treintena con una facturación de u$s 53 millones y 135.000 abonados en 2016.

En total, Latinoamérica cerró el año con 65.800 gimnasios, 19,9 millones de abonados y una baja penetración media, sólo el 2,15%, que explica por qué los gimnasios de un territorio con 625 millones de habitantes, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), no consiguen aumentar a mayor ritmo su volumen de ingresos.

En tanto, de acuerdo al "2017 Global Report: The State of the Health Club Industry", también una investigación de Ihrsa, el Reino Unido movió u$s 6100 millones con 6728 gimnasios. Alemania u$s 5588 millones (8684 gimnasios). Japón (5979) sumó u$s 5158 millones; Francia se consolidó con ingresos por u$s 2727 millones. Italia (7500) también se mantuvo dentro del Top 10 con una facturación de u$s 2451 millones. Le siguió el mercado español con u$s 2402 millones, por delante de Brasil, el segundo país con mayor número de instalaciones deportivas, con un total de 34.509 clubes.

El gigante sudamericano, que ingresó u$s 21.000 millones, disminuyó sus ingresos en un 11,1%, registrando la mayor caída de una región ubicada entre las diez mayores potencias.