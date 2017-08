Las reservas volvieron a caer por pagos al Club de París

Las reservas internacionales anotaron el viernes su séptima caída consecutiva y en las últimas dos jornadas tuvieron un retroceso de u$s 1602 millones, en gran parte por la cancelación de obligaciones con el Club de París, que se completó la semana pasada, de acuerdo con lo informado por el Banco Central (BCRA).

La autoridad monetaria precisó en un comunicado que las reservas finalizaron el viernes en un nivel de u$s 45.868 millones, disminuyendo u$s 899 millones respecto al día hábil anterior, luego de completar con u$s 300 millones la cancelación con la agrupación de países acreedores.

El miércoles 24, la caída de las reservas había sido de u$s 703 millones, afectadas por la cancelación parcial de obligaciones con el Club de París por u$s 556 millones.

De todos modos, los desembolsos con la entidad (por un total de u$s 856 millones) explican el 53,4% de los u$s 1602 millones del retroceso total.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 80 millones.

En lo que va de mayo, las reservas acusan una caída de u$s 2349 millones, lo que representa una pérdida del 4,87%. No obstante en 2017 muestran un balance positivo de u$s 7096 millones.