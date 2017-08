El mundo de los negocios

Biblioteca digital

Pasajeros

Fauna

Accesorios

Nube

Salud

Vino

Adquisición

Trabajo

Energía

Aviones

Sitio

Reconocimiento

Fundación

Fútbol

Distinción

Pintura

Como parte de su compromiso con la cultura, Bagó desarrolló la biblioteca digital de su Colección de Libros. La misma está constituida por 20 obras digitalizadas, previamente publicadas por la compañía en su versión impresa y que, luego de alcanzar los 108.000 ejemplares distribuidos, hoy se encuentran agotadas. Esta nueva biblioteca ya se encuentra disponible en www.bago.com.ar y algunos de los títulos que se pueden recorrer en su totalidad y de forma libre y gratuita son "Naturaleza argentina para mirar y sentir", "Pérez Celis", "Bertani", "Lascano. Siglo XXI", "Innovación argentina. Inventos y descubrimientos" y "Hacia una Argentina sustentable". Con la concreción de esa iniciativa, la compañía se propone a llegar a más lectores de todo el mundo con la difusión de la cultura argentina y afianzar su compromiso con el cuidado del medioambiente y la sustentabilidad.Con 2.708.168 pasajeros en los estaciones de Aeropuertos Argentina 2000, el tráfico aumentó el 18,9% en abril con respecto al mismo mes de 2016. El total resulta de un alza del 23,2% en los viajeros domésticos que sumaron 1.538.578 y del incremento del 14,9% en los internacionales con 1.069.349. Con 1.056.760 usuarios y un incremento del 28,2%, Aeroparque se impuso sobre el resto de los aeropuertos del Sistema Nacional, mientras que Ezeiza contabilizó 761.985 y una leve suba del 1%, siempre con respecto a abril del año pasado. Córdoba tuvo 222.338 pasajeros y una mejora del 36,9%; Mendoza, 142.895 y un incremento del 22%; mientras que Iguazú sumó 66.603 y un alza del 19,5%. El aeropuerto de Salta registró 85.078 viajeros y una suba del 32,6%; Bariloche, 67.700 y un alza del 19,1% y Tucumán, 57.262 (+10%).En el marco de la campaña "Sumate al vuelo del Guacamayo", una iniciativa de Kinder Natoons junto a Banco de Bosques, se ayudará a reintroducir a la especie extinta en la Reserva Natural del Iberá. En conjunto con la provincia de Corrientes y la ONG Conservation Land Trust Argentina, la marca del grupo Ferrero tomará parte en liberación de al menos 30 Guacamayos Rojos, en un área de distribución histórica de la especie, que permita restablecer la aclimatación y reproducción de las aves, con el fin de lograr una restauración poblacional a mayor escala. Se trata de uno de los mayores proyectos de restauración de fauna del continente americano, combinando la conservación y restauración de la biodiversidad con el desarrollo local a través del ecoturismo.Wawita lanza el bolso maternal con solapa intercambiable. Un accesorio para que los padres estén cómodos y puedan cambiar a sus bebés cuándo y dónde deseen. Incluye un cambiador y una abertura en el frente para guardar las toallitas húmedas y poder usarlas con solo levantar la tapa del bolso. Cuenta con amplios bolsillos externos con cierre para las cosas de los papás y espacios internos para las cosas del bebé. Incluye un bolsillo interno con cierre para mamadera o botella de agua al que se puede acceder también desde el exterior del bolso.DWS redobla su compromiso con la nube al anunciar la adquisición del proveedor de servicios gestionados SNX, lo que permite incrementar la plantilla de ingenieros especializados y absorber el know-how en la prestación de servicios remotos. Más en www.dwslatam.com.Como parte de su compromiso con impulsar el desarrollo y mejorar los cuidados de la salud, Roche se reunió la semana pasada con líderes de la industria farmacéutica, empresas de tecnología y organizaciones de pacientes en el 11º congreso eyeforpharma Latinoamérica para compartir su visión acerca de cómo abordar los desafíos de salud en la región. La empresa abordó la importancia de crear sistemas de salud sostenibles en América Latina y resaltó el valor de encontrar soluciones de acceso basadas en cuatro pilares: concientización, implementación de terapias innovadoras, fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y mayor accesibilidad.El Porvenir de Cayafate presenta la cosecha 2016 de su "Amauta Corte IV- Innovación", un blend de Cabernet Franc y Malbec que recibió 93 puntos en el Tim Atkin Special Report 2017, la guía anual del crítico inglés. Es elaborado con uvas provenientes de viñedos propios ubicados a más de 1750 metros de altura, en el Valle de Cafayate, Salta.Havas Group adquirió el 100% de la agencia de análisis de big data Intellignos en Latinoamérica, tras hacerse con una participación del 40% entre 2012 y 2014. De esta forma, Intellignos se vuelve parte de la agencia global de consultoría de datos DBi de Havas Group. Trabajará con los clientes de Havas Group Latinoamérica para incrementar sus ingresos a través del impulso de conexiones significativas con los consumidores por medio de soluciones de análisis de datos y tecnología inteligente, que van desde la gestión de datos hasta el empleo de analítica avanzada.La empresa de cosmética Natura fue reconocida como la quinta mejor compañía multinacional para trabajar en América Latina según el ranking del Great Place to Work® Institute cuyos resultados fueron divulgados esta semana en Chicago, en el marco de un evento que convocó a las principales compañías del mundo. Este ranking premia la capacidad de implementar y sostener procesos de mejora que atraviesan fronteras. Para participar las empresas debían haber sido reconocidas previamente en las listas nacionales de al menos tres países de la región. La compañía obtuvo el primer puesto en el ranking de Colombia, el segundo en Perú y Argentina, el sexto en Chile y el número doce en México.Amcham Argentina junto con el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, y una delegación de 34 integrantes de ejecutivos de empresas y funcionarios del gobierno nacional, de las provincias de Rio Negro, Neuquén y Salta, así como funcionarios municipales y representantes del congreso nacional y provincial viajaron a los Estados Unidos para formar parte del Programa de intercambio y desarrollo en energías no convencionales.Honda Aircraft Company actualizó la información sobre el programa del avión HondaJet en el European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) en la Ciudad de Ginebra, Suiza. Hangar Uno, con sede en Buenos Aires, será responsable de la comercialización, el servicio y el soporte a clientes en Argentina, Uruguay y Paraguay. Más en www.HondaJet.com.DuPont se suma a la plataforma online de Agrofy, a través de la cual ofrecerá su catálogo de productos e información técnica necesaria para el uso más eficiente de su tecnología. Ingresando a www.agrofy.com.ar/dupont el productor podrá acceder a la información sobre insumos (insecticidas, herbicidas y fungicidas), filtrando por tipo de producto, cultivo o problema (plagas, enfermedades y malezas).El grupo L’Oréal ocupa la 1ª posición entre las 100 principales empresas de belleza del mundo. Así lo estableció el ranking WWD Beauty INC que clasifica a los cien más importantes fabricantes de productos de cosmética a nivel global. El ranking incluye empresas que comercializan productos como perfumes, maquillaje, cuidado de la piel, cuidado corporal, protección solar, cuidado del cabello, desodorante, y además productos contra la celulitis y para el afeitado. Las firmas ingresan al mismo en base a sus ventas durante el año 2016. En este marco, el grupo L’Oréal logró una penetración de 14,6% sobre las ventas totales del mercado de belleza mundial que alcanzaron los 196.590 millones de dólares.Alrededor de 180 personas participaron del evento anual de la Fundación Tzedaká en Nueva York, con la presencia destacada del cónsul argentino en esa ciudad. La noche tuvo por objetivo recaudar fondos para los programas de educación de la Tzedaká, a través de los cuales más de 700 niños y jóvenes tienen garantizada su escolaridad. Los asistentes tuvieron la oportunidad de socializar y conocer más sobre el trabajo de la fundación.Gatorade anunció los 15 equipos que competirán en el torneo 5v5, que se llevará a cabo el 1 y 2 de junio de este año en Londres. Divididos en tres grupos de 5 equipos cada uno, estos talentosos jugadores estarán enfrentándose para ganar boletos a la Final de la UEFA Champions League 2017 en Cardiff, Gales. Para clasificar, más de 3000 equipos participaron en torneos locales, patrocinados por la empresa en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Perú, República Dominicana Uruguay y los Estados Unidos. Más en www.gatorade.com.Néstor Abatidaga, Director General Corporativo del Grupo Sancor Seguros, recibió un reconocimiento a su trayectoria. El mismo fue entregado por Pedro Zournadjian, Director de la revista especializada Mercado Asegurador, durante el evento de conmemoración del 40º Aniversario de la publicación. La distinción, que tuvo lugar en el marco del 8º Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros, reconoce la amplia trayectoria de Abatidaga en la actividad y los relevantes aportes realizados durante todos estos años al mercado asegurador.Sui Color, en alianza con Graco máquinas pulverizadoras de pintura, y Sherwin Williams presenta en Argentina Field Lazer S 90. Se trata de una máquina utilizada para marcar campos deportivos y canchas de todo tipo, ideal para ser usada en clubes, colegios, instituciones, barrios cerrados y countries, entre otros.