Netflix acepta su primer fracaso y levanta la multimillonaria serie "The Get Down"

"The Get Down", la serie de Netflix sobre los orígenes del hip-hop y la música disco, protagonizada por un grupo de jóvenes habitantes del sur del barrio del Bronx de Nueva York durante la década del 70, se canceló tras una única temporada, y aunque parece que son varios los motivos que explican su fin, la realidad es que el primer musical original de la plataforma fue un rotundo fracaso comercial.

La serie fue la más costosa de la historia de Netflix con un presupuesto de arranque de u$s 120 millones para 12 capítulos cortesía de la japonesa Sony Pictures Television, que se terminaron estirando hasta los 140 según dicen. Pero tras el estreno de la primera temporada, Variety informó que no había conseguido reunir ni la mitad de público que sí atrajeron otras producciones de Netflix menos costosas como "Orange is the New Black" (u$s 15 millones en su cuarta temporada) o "Stranger Things" (u$s 13 millones). Solo un poco más de tres millones de estadounidenses vieron "The Get Down" en su primer mes de acuerdo con Symphony Advanced Media, aproximadamente una quinta parte de la audiencia que tuvo la cuarta temporada de "Orange..." en sus primeros 30 días.

De esta forma "The Get Down" estaría superando a "Friends" y "Game of Thrones" como la serie más cara por episodio de la televisión estadounidense, superando los u$s 10 millones.

Por otra parte, su creador, el realizador Baz Luhrmann explicó en Facebook que está ocupado haciendo una película y que no puede dedicarse a dos proyectos a la vez, por lo que prefirió seguir con su producción y dejar "The Get Down" de lado. Netflix no consintió esto de ninguna manera y optó por levantar la tira. "Hay muchas ideas (de Netflix) para el futuro, incluida una obra de teatro, pero la realidad es que yo hago películas", publicó el director de "Moulin Rouge". "Y el asunto con las películas es que, cuando las diriges, no puede haber nada más en tu vida".

En el comunicado Luhrmann, conocido de hecho por dirigir películas carísimas como la exitosa "Moulin Rouge" o el gran fiasco "Australia", no se hace cargo de este fracaso: "Cuando me pidieron que dirigiera ‘The Get Down’ tuve que interrumpir un compromiso cinematográfico por dos años. Esta exclusividad se ha convertido en un obstáculo para Netflix y Sony, que han apoyado la serie de manera tremenda. Me mata no poder dividirme en dos y poder trabajar en ambos proyectos. Estoy muy unido a la gente que ha trabajado y colaborado en esta fantástica experiencia".