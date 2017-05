Bisignano: "Queremos apoyar la agenda del Gobierno"

Frank Bisignano, CEO global de First Data, empresa líder en soluciones de pago electrónico visitó Buenos Aires la semana pasada. El ejecutivo se reunió con el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, quien le dio su aval para comenzar a ofrecer tarjetas Visa a través del Banco Ciudad, en sintonía con su política de promover la competencia en el mercado de la adquirencia. Bisignano también estuvo con los líderes de la entidad porteña para ultimar los detalles del acuerdo, que todavía no fue anunciado. En una pausa en su agenda, el CEO de First Data recibió a El Cronista.

–¿De qué hablaron con el BCRA?

–Cuando llegué a First Data vi una fabulosa oportunidad en Argentina. Cuando decidí venir al país, una de las cosas que quería hacer era reunirme con el BCRA. Estoy hablando con todas las instituciones financieras que son nuestros socios en el mundo para explorar las transformaciones que están sucediendo en la industria de pagos en la Argentina. En First Data queremos asociarnos de forma tal de apoyar la agenda del Gobierno y de todas las instituciones financieras. Creemos firmemente que la fuerza de nuestras plataformas, combinada con la innovación y la tecnología que estamos trayendo a este mercado, continuarán ayudando a la economía y los negocios.

–¿No hubo entonces una agenda puntual con el BCRA?

–En mi rol de CEO de una gran empresa multinacional, estoy habituado a visitar a líderes de bancos, reguladores, CEOs de tecnología, grandes comerciantes y hasta pequeños propietarios de negocios, porque quiero escucharlos para poder asegurarme de que estamos cubriendo las necesidades de todos.

–El BCRA abrió el juego para que más empresas entren al mercado de la adquirencia. Además de eso, ¿qué otras oportunidades ven en Argentina?

–Hay una oportunidad tremenda en Argentina porque la conversión del dinero en efectivo al electrónico no se ha realizado completamente. También buscamos ayudar a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios, es la misión de la compañía. Creemos que la tecnología es un gran facilitador. Deberían esperar que traigamos más innovación y tecnología para los comerciantes de todo el país.

–¿Cómo se comparan las comisiones que hoy se pagan en Argentina por los medios electrónicos de pago con las que se abonan en la región?

–[Bisignano cedió la respuesta a Gustavo Marín, jefe de First Data para Latinoamérica]: Las comisiones en Argentina son iguales o menores a las que se pagan en otros mercados. Probablemente, el único lugar donde se pagan comisiones menores es en Chile, por características muy propias del mercado que incluso van a cambiar. El resto de la región se compara en términos muy favorables. En la discusión por las comisiones de tarjetas se utilizan distintos argumentos y se puede medir de distintas formas pero, especialmente en el negocio de adquirencia, el precio es muy inferior al resto de América Latina.

–¿Cómo ven el clima de negocios en la Argentina?

–Es un clima muy amigable para los negocios y los bancos, en el sentido de que impulsa la transparencia y la innovación. Me parece que los líderes bancarios son fabulosos y que junto con el Gobierno están realmente creando un momento positivo para los negocios, es decir, para la economía. Nunca me sentí tan bien al respecto.