¿Tiene futuro el bitcoin?

En 2011, cuando se discutía cambiar el patrón dólar por una canasta, varios medios publicaron una columna -‘Crisis global, América Latina y bitcoins’- en donde sugería contar con el bitcoin. Luego, en 2013, en otra -‘¿Invertir en bitcoins?’- decía que me había perdido una inversión con un rendimiento de 4000% ya que, cuando escribí la primera, la moneda digital cotizaba a u$s 30 por unidad. Pero no compré y, al publicarse la segunda, llegaba a 1200. Hoy supera los u$s 2300 de modo que todo el universo bitcoin, 17 millones de unidades, suponen más de u$s 40.000 millones.

¿Adiviné? No, era lógico que sucediera, lo dice la ciencia. El racionalismo despreció a la metafísica que ya habían expuesto los griegos, en particular Aristóteles. Esta ciencia es el estudio de por qué el cosmos -la física-se mueve como lo hace, son los principios que generan los movimientos físicos. Así, observando estos principios, prevemos el desarrollo de la física: por caso, si vemos una acción, podremos esperar una reacción inversa semejante, por el principio de equilibrio.

Uno de estos principios dice que la violencia siempre destruye y la define, precisamente, como aquella fuerza extrínseca -extraña al desarrollo natural del cosmos- que pretende desviar, degenerar, el desarrollo normal. Por eso es que cuando el Estado -en tanto monopolio de la violencia- interfiere en la sociedad, destruye, provoca caos. Así, es fácil saber si un país crecerá o no, según aumenten o disminuyan las acciones coactivas -violentas- sobre el mercado.

Por esto, las monedas ‘privadas’ tienen futuro mientras que los monopolios estatales como el dólar, euro, etc. -coactivamente impuestos, de ‘curso forzoso’-van cayendo. Así, al contrario de lo que dicen sus detractores, el bitcoin es exitoso porque no depende de ningún gobierno, de ninguna ‘autoridad’ monetaria. Y permite escapar de la coacción estatal: que el mercado se desarrolle naturalmente.

Como señala Miguel Boggiano, las criptomonedas escapan a los acuerdos de intercambio de información fiscal, como el de la OCDE o los enmarcados en el FATCA (acuerdos IGA) que tiene EE.UU. Las transacciones con bitcoins pueden, a través de ‘mixing services’, resultar imposibles de rastrear. La OECD estima que para 2020, el 66% del trabajo será informal, lo que implica un submundo potencial para el bitcoin estimado en u$s 13 billones, detrás de EE.UU. cuyo PIB suma u$s 19 billones.

Pero la cotización del bitcoin ha sido inestable porque, si bien sirve de escape, aún no está bien establecida como moneda que, como señala el profesor Lawrence White, es ‘otro servicio bancario’ que permite, básicamente, el cálculo basado en una unidad conocida y agilidad en las transacciones. Agilidad le sobra, pero transacciones pocas, el cálculo no es fácil, su origen y su emisión limitada a 21 millones no despejan todas las dudas y, además, afrontará la competencia de otras monedas privadas ‘electrónicas’ o no.