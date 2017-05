Marco Lavagna: "No creemos en volver atrás, pero tampoco en una economía de ajuste"

El diputado nacional del Frente Renovador Marco Lavagna consideró hoy que tanto la alianza gobernante Cambiemos como el Frente para la Victoria quieren llevar a la sociedad al “cuento de la polarización sin dar ninguna solución a los problemas de la Argentina”.

“Queremos que la discusión sea algo en serio que le importe a la gente. Nos quieren llevar al cuento de la polarización, sin dar ninguna solución a los problemas de la Argentina”, destacó.

El referente económico de la bancada massista en la Cámara baja opinó que el oficialismo y el kirchnerismo son “dos caras de la misma moneda”, y que “se necesitan mutuamente para no discutir los problemas en serio”.

En declaraciones a radio Futurock, Lavagna recalcó: “No creemos en la vuelta hacia atrás, pero tampoco vemos como alternativa una economía en permanente ajuste”.

El hijo del exministro Roberto Lavagna ponderó la propuesta electoral lanzada el pasado 25 de mayo denominada “1País” integranda por el Frente Renovador y el GEN, y desmintió que en algún momento el massismo haya considerado la posibilidad de sumarse a la interna del PJ.

“Siempre dijimos que no íbamos a ir a una interna donde estuviera metido el kirchnerismo. En una PASO se terminan mezclando las listas y no podemos estar con alguien que queremos frenar”, explicó el economista.

Aclaró que si fuera un peronismo “desligado de aquellos sectores que tienen causas de corrupción sobre sus espaldas” podrían sentarse a dialogar, pero que eso no refleja el contexto actual del PJ.

Por último, Lavagna descartó un acuerdo del Frente Renovador con el frente ECO que encabeza Martíon Lousteau, y atribuyó el desencuentro a una decisión del exembajador en Estados Unidos.

“Él dijo que no tenía intención de tener un acercamiento con nosotros. Además, hasta ayer quería ser parte de Cambiemos y va por afuera porque no lo dejaron. Por ahora no lo veo posible”, afirmó.