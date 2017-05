Massa le contestó al macrismo: “La vieja política es la de descalificar al otro”

El líder del Frente Renovador y referente de la nueva alianza Un País, Sergio Massa, respondió los cuestionamientos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien lo consideró "la persona menos confiable en la política", y afirmó que "la vieja política es la de descalificar al otro y tapar la realidad y los problemas".

"Lo más importante para la Argentina es que, en lugar de descalificar, resolvamos los problemas que tenemos hoy. La vieja política es la de descalificar al otro y tapar la realidad y los problemas. La Argentina necesita que resolvamos problemas del presente", afirmó a radio Mitre.

Peña, en el programa Animales Sueltos anteayer, describió a Massa como "la persona menos confiable en la política y tribunera, que dice lo que quiere la gente oír para llegar al poder". Y añadió que "Sergio, al igual que Cristina (Kirchner), lamentablemente necesita que al Gobierno le vaya mal".

Massa argumentó en favor del proyecto "Bajemos los Precios", que presentó con su aliada política Margarita Stolbizer el 28 de abril. "Estamos planteando la recuperación del ingreso de jubilados, trabajadores, clase media, que cuando les sacamos de la tarifa eléctrica los impuestos recuperan 200, 400 y hasta 1000 pesos. Cuando planteamos que 11 productos de la canasta básica no paguen impuesto, planteamos recuperación de entre 460 y 1500 pesos por familia. Cuando planteamos la modificación de impuestos en medicamentos, planteamos que un jubilado recupere entre 200 y 350 pesos", aseguró.

Tras explicar el proyecto para bajar los precios, apuntó contra los dichos de Peña: "Eso no tiene que ver con las tribunas, ni con los espacios políticos; es más simple: a la gente la plata no le alcanza y bajar la presión de los impuestos le mejoraría los ingresos".

"La Argentina no resiste más la idea de que se dice una cosa y después se hace otra. Hace dos años era el propio oficialismo el que planteaba este tema. Lo planteó (la vicepresidenta, Gabriela Michetti) cuando no era gobierno", aseguró el diputado.

Massa reclamó que el Estado se sume a los esfuerzos que el Gobierno pide a la población. "La inflación en alimentos llega, en algunos casos, al 90 por ciento; la inflación de medicamentos, en algunos medicamentos, supera el 100 por ciento. Que nos animemos a bajar la presión de los impuestos cuando el Estado le pide esfuerzo a la gente con la suba de tarifas, es que el Estado está dispuesto también a hacer un esfuerzo", consideró.

El tigrense rechazó que el proyecto de su espacio para bajar precios tenga un costo de 100 millones de pesos. "En los propios números del Indec, en la Argentina, por todo concepto en facturación de supermercados y alimentos, está por encima de los 100 millones de pesos, por lo que (reducir) los impuestos de todos los alimentos representaría un poquito más de 25 mil millones de pesos", respondió cuando le preguntaron sobre dichos de Peña en los que había planteado el costo de 100 millones.

"Es vergonzoso que en la Argentina se cobre impuestos por comer y no se cobre retenciones a las mineras, que expulsaron más empleo que nadie en 14 meses", agregó. En el terreno electoral, Massa afirmó que su espacio compartido con Stolbizer definirá candidaturas "el 20 de junio". "En 2013, cuando se planteó la posibilidad de eternizar a Cristina, éramos muy poquitos y le pusimos límites. Las soluciones de la Argentina no están en el pasado, sino en el futuro que podamos construir", señaló al referirse a la posibilidad de una postulación de la ex presidenta.