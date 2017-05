Gobierno le pagó en la semana u$s 1222 millones al Club de París

El Gobierno durante la semana efectuó una serie de pagos al Club de París que sumaron en total u$s 1222 millones. Los desembolsos los informó el Banco Central y se realizaron en tres oportunidades. El primero de ellos fue el martes por un monto de u$s 366 millones, el segundo el miércoles por u$s 556 millones y el tercero el viernes por u$s 300 millones.

De esta forma las reservas internacionales finalizaron el viernes en u$s 45.868 millones, disminuyendo u$s 2157 millones en la última semana. Además de los pagos, la baja fue por la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas. Tambien se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales.

El 18 de abril pasado Sturzenegger anunció que saldría a comprar dólares para sumar en reservas, pero desde entonces varios factores jugaron en contra. Además de los pagos de los últimos días, las reservas sufrieron descensos por movimientos de encajes bancarios que sacaron dólares de reservas, además de varios vencimientos de deuda.

Estos pagos realizados al Club de París son producto de un acuerdo de 2014 al que arribó el gobierno de ese entonces con los países acreedores. Allí se estableció que el monto consolidad de la deuda asciende a 9.700 millones de dólares al 30 de abril de 2014.

El esquema apunta a cancelar la totalidad de la deuda en 5 años. Se establece un pago mínimo que deberá afrontar la república cada año y se fija un criterio de pagos adicionales en caso de incremento de las inversiones provenientes de los países miembros del Club.