Vender divisas por Lebac: aún con menos atractivo, sigue el juego de dólar vs tasa

En los primeros seis meses del año, el precio del dólar se mantuvo dentro de valores estables y por debajo de los $ 16, mientras que las tasas de la Lebac mantuvieron una tendencia ascendente que superan el nivel de la inflación.

La quietud del dólar incluso despertó alarma entre algunos sectores de la economía. Sin embargo, los analistas anticipaban que durante la segunda mitad del año, el mercado de divisas se iría recalentando debido a la llegada de las elecciones y la disminución en la liquidación agroexportadores. La crisis política en Brasil de la semana pasada impactó en el mercado cambiario argentino impulsado al dólar a superar los $ 16 y algunos ahorristas comenzaron a preguntarse si el carry trade sigue siendo una opción atractiva.

“El carry trade perdió atractivo de corto plazo por la aceleración de la devaluación, pero esto también pasó en junio del año pasado cuando fue el cimbronazo del Brexit en Europa, y pasó en noviembre pasado cuando ganó Trump en Estados Unidos que también generó el alza del dólar de una semana, lo que demuestra en realidad (y sin sorpresa) que bajo un tipo de cambio flotante, somos vulnerables a los shocks externos”, explicó Sabrina Corujo, Research Manager de Portfolio Personal.

En este sentido, Joaquín Olivera, senior research analyst de Balanz Capital cree que la situación en Brasil adelantó los plazos estimados por algunos inversores en el mercado. “La reacción del mercado de la semana pasada se comió parte del carry de los próximos dos meses”, indicó en diálogo con Cronista.com.

“Veíamos algunas señales, no sólo por lo de Brasil, que nos hacían pensar que la apreciación del peso era insostenible. Sin embargo el carry no se terminó pero hay que tener cuidado si el inversor no está bien cubierto. Lo que sucedió con Brasil la reacción del dólar en el mercado local es una buena advertencia para no dejar de cuidarse y estar atentos”, agregó Olivera.

La incertidumbre sobre lo que hará Estados Unidos con su política monetaria y las tasas, sumado a la crisis en Brasil, llevaron a que el Directorio del Banco Central decidiera convalidar los precios del mercado secundario para las Lebac más cortas y la subiera a 25,6%.

En el mercado, algunos cambistas sostienen que la suba del dólar provocada por Brasil sería circunstancial y las proyecciones para fin de año siguen siendo las mismas. Es por esto que los analistas consultados no descartan de plano el carry pero si advierten que la situación es diferente a la de principio de año.

“Después de la semana pasada la situación no es la misma y habría que considerar ir saliendo paulatinamente del carry y pasarse a dólares”, afirmó Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis y agregó: “Después de la mitad del año el carry trade es una jugada más riesgosa debido a que puede haber más movimientos en esta época del año, sobre todo a medida que se acerquen las elecciones”.

Según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), en la que participaron 21 analistas de bancos, consultoras y centros de estudios, se espera en promedio que el valor de la divisa se ubique en $ 17,89 para fin de año.

“Las proyecciones de largo plazo, a fines de año y hasta 12 meses, no están cambiando drásticamente para el dólar. Lo que hizo la situación de Brasil es que adelantó el rearmado o rebalanceo de las posiciones en pesos, algo que se esperaba para junio - julio, antes de nuestras elecciones legislativas de agosto”, resaltó Corujo.

Teniendo en cuenta esta realidad en el mercado cambiario y que el Central no baje las tasas hasta tanto no observe una tendencia descendente en la inflación, en el mercado recomiendan distintos tipos de cartera según el perfil de inversor. “Nosotros estamos cómodos recomendando, para posiciones conservadoras o moderadas, un 60% en dólares y un 40% en pesos”, indicaron desde Portfolio Personal.

Por su parte, desde Balanz Capital detallan que “dependiendo del perfil de inversor, recomendamos una cartera compuesta en un 60% por pesos y el 40% restante en activos dolarizados. Las tasas, recientemente modificadas por el central hacen atractivas las inversiones en moneda local”.