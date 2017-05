Berensztein: "Cristina no está acostumbrada a hacer campaña desde la oposición"

"Veremos si Cristina logra esa pretensión por ahora un poco utópica de alcanzar la unidad, de reconstruir el frente amplísimo que ella pudo lograr desde el poder" señaló el analista al timepo que remarcó: "En la provincia ella tiene peso sobre todo en el Gran Buenos Aires, menos en el interior de la provincia. En el interior del país surgen dudas porque hay una sola gobernadora kirchnerista que es Alicia. Por una cuestión simplemente tardía los Rodríguez Saá en forma tardía salen a comprar la quiebra del kirchnerismo."

Berensztein resaltó en diálogo con radio Mitre que "ningún gobernador salió a ratificar las declaraciones de Cristina" y que "de los 50 intendentes convocados por la ex presidente el año pasado, este año sólo la acompañaron 20".

"Políticamente esta va a ser su primer campaña en la que (la ex predidente) no cuenta con recursos estatales para desplegar un esfuerzo en juntar votos, Cristina no está acostumbrada a hacer campaña desde la oposición."

La campaña que se viene

En relación a la campaña electoral, Berensztein señaló que, con las declaraciones de los distintos candidatos realizadas en los últimos días,"quedó instado el tipo de campaña que vamos a tener, con un intento de polarización muy fuerte entre el Gobierno y el kirchnerismo."

"Al mismo tiempo está la duda de hasta qué punto este nuevo espacio que lanza Massa tiene posibilidades de instalarse, en una tercera posición que no queda claro si va a tener un espacio después de esta polarización efectiva que se está dando en la política argentina", señaló.

Al analizar la efectividad de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) Berensztein señaló que "como procedimiento, no solamente son descartadas por Cristina sino que tampoco las vamos a tener ni en el nuevo espacio de Massa ni en Cambiemos".

"La orden que baja de la Casa Rosada a todos los distritos es que no haya primarias. Por eso Lousteau queda afuera",

La ambigüedad como denominador común



El analista remarcó que "la ambigüedad es lo que caracteriza a todos los espacios políticos, incluyendo a Cambiemos" y que, por su parte, Sergio Massa también juega un juego ambiguo porque lanza un espacio sin definir candidaturas.

En relación a la formula del Frente Renovador, señaló que "hay dudas respecto a si este maridaje entre Massa y Stolbizer logra cautivar el voto moderado del peronismo y de otros sectores que apoyaron a Cambiemos en segunda vuelta y hoy están un poco desilusionados."

"Cada uno de los frentes que van a competir en la elección atiende fundamentalmente a sus focos electorales más duros. El Gobierno tiene apoyo en un sector de la población que lo apoya al margen de la economía. Cristina y Massa están buscando capitalizar el desgaste que ha generado este esfuerzo de estabilización económica al margen de núcleos ideológicos que nunca estuvieron de acuerdo con Macri."

Cada cual atiende su juego

En opinión del analista, "lo que vamos a ver es una elección donde el Gobierno partiendo de ese piso del 30% va a pretender alcanzar el 40%. Cristina va a querer reafirmarse en el tercio que todavía tiene y Massa va a pretender partir del 20% que obtuvo en el 2015."

"En esta elección cada uno va a poder lograr su objetivo minimalista, pero esto no sirve la para formación de consensos pensando en políticas públicas", destacó Berensztein.