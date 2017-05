Massa relanzó su espacio junto a Stolbizer con un duro desafío a CFK

"Nace un nuevo país". Con ese slogan, presente en las pantallas del Direct TV Arena de Tortuguitas, y replicado en las redes sociales por los renovadores, Sergio Massa relanzó su espacio, sumando formalmente al GEN de Margarita Stolbizer, con una advertencia a Cristina Fernández de Kirchner. "Si vuelve a aparecer vamos a volver a frenarla como hicimos hace cuatro años", desafió el diputado, en referencia a la posible candidatura de la ex Presidenta, al recordar las elecciones legislativas de 2013.

En medio del escenario, con un estadio colmado de militancia que agitaba banderas argentinas en el día patrio, Massa también le dedicó un párrafo a la gestión de Mauricio Macri. "No nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos o un gobierno de ladrones", afirmó el tigrense.

Apenas tomó el micrófono, Massa agradeció la presencia de "miles de peronistas que están hoy acá, levantando la bandera del trabajo mientras otros avergüenzan levantando causas en Tribunales".

A un mes del cierre de listas, el líder del Frente Renovador y Stolbizer sellaron así la sociedad de cara las próximas legislativas, un acuerdo que ya se había gestado en el Congreso, y ahora además del FR y del GEN también incluirá a otros espacios como Libres del Sur, de Victoria Donda y Jorge Ceballos. Ambos socios presentaron los principales lineamientos de las propuestas, con eje en lo económico, que contemplan modificaciones en la Ley de Etica Pública, cuestionamientos por el Impuesto a las Ganancias, impulso a las pymes y mejoras en aspectos sociales y previsionales.

Minutos antes del cierre de Massa, la líder del GEN había llamado a "salir de la histeria kirchnerista o de la frivolidad de los globos amarillos". "Estamos llamados y llamando a la unidad de los argentinos, porque creemos que sólo en la medida que podamos reconstruir este marco de unidad en torno a la celeste y blanca podremos resolver nuestros problemas", advirtió Stolbizer en su mensaje, que supo hace una campaña con el slogan "Argen y Tina" y ahora bajo el concepto de "1 País" con la lógica massista de "la ancha avenida del medio", sostuvo que "la Grieta es el relato de este tiempo" y que "la bipolaridad de los que niegan los grises".

Después de las intrigas palaciegas que auguraban su exilio del Frente Renovador para recaer en el randazzismo, sentado detrás sobre el escenario estuvo el diputado Felipe Solá. Y no sólo eso: el ex gobernador bonaerense anunció que volverá a estar en una boleta massista en las próximas legislativas. "Voy a ser candidato a diputado nacional por el Frente Renovador", dijo Solá ante la prensa, en la previa del acto. "Una cosa es ser peronista y querer imponérselo a otros y otra cosa es tener una mirada peronista. Nos costó mucho armar el Frente Renovador y no veía claro la otra propuesta (en referencia al espacio del ex ministro de Interior)", explicó sobre su decisión de seguir en el partido que conduce Massa.