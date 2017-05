Cristina Kirchner deslizó su posible candidatura: "Si es necesario, lo soy"

Antes aún del recordado "pingüino o pingüina" de Néstor Kirchner, el FpV siempre jugó al misterio. Esta vez, parece, no será la excepción, al menos hasta el cierre de listas dentro de un mes. "Si es necesario que yo sea candidata para dar más votos, lo soy", anunció Cristina Fernández de Kirchner ayer, en una entrevista a 14 años de la asunción de su marido a la primera magistratura. Desde el Instituto Patria, su think tank porteño, la ex Presidenta habló en una entrevista al canal C5N para brindar su visión negativa de su sucesor, Mauricio Macri, pero sin poder evitar el pseudo lanzamiento con el prologado ‘Operativo Clamor’ de los suyos para que se postule a senadora por la provincia de Buenos Aires en las venideras legislativas.

Depende de cómo se vea el vaso, medio lleno o medio vacío, la ex Presidenta anticipó su candidatura porque, como ya le había adelantado a los intendentes bonaerenses que la fueron a ver esta semana, lo supeditó a "la unidad" del espacio del FpV-PJ. "Me siento en la obligación de tener que unir lo más que se pueda, hay que ponerle límite a este Gobierno", agregó.

Con la intención de esquivar definiciones (al punto de decirlo en una repregunta de Gustavo Sylvestre, convencida que sería el titular de los diarios su eventual lanzamiento y no sus críticas a Mauricio Macri por "el ajuste", las tarifas y "la timba" financiera) , aclaró: "Si visualizan que hay otro candidato o candidata que pueda ganar, que no los pueda presionar con titulares de diarios, bienvenidos sean". Evitó dar nombres propios de sus eventuales vetos de postulantes. Apenas deslizó que "necesitamos gente que se siente en las bancas y que no esté sometida a los carpetazos".

Un rato antes, en una autocrítica (al armado de listas), la ex Presidenta había reprochado que "una parte del FPV no estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de votar leyes que perjudican a la ciudadanía". Sin nombrarlos, pareció aludir a los senadores Miguel Pichetto y Juan Manuel Abal Medina, y a los diputados del bloque de Diego Bossio, entre otros.

No obstante, la ex mandataria continuó negando la posibilidad de ir a unas PASO con Florencio Randazzo. "¿Cómo quiere que hable mal del que fue mi ministro 8 años?", preguntó retóricamente, algo que ya había dicho en privado en el Patria a los caciques bonaerenses.

Ahora bien, en paralelo al reclamo de un ‘Operativo Clamor’ para que se presente, su ex ministro de Interior y Transporte también rompió el silencio. Si bien sus laderos ya habían dejado trascender su intención de ir sí o sí a unas primarias, herramienta que él mismo implementó pero que en 2015 no pudo usar, ayer se viralizó otro video de Randazzo. En una reunión en la UOM, el ex funcionario cristinista insistió con una interna: "Tenemos que tener la decisión de jugar este partido", reclamó en la grabación difundida por el diputado Oscar Romero en su cuenta de Twitter.

En línea con el tácito pacto de no agresión entre ambos sectores, para no repetir la escandalosa interna a gobernador bonaerenses, Randazzo añadió los términos: "Con respeto, sin agresiones, sin ver un enemigo en el otro compañero". Uno de los que lo escuchaba era precisamente el ex precandidato a gobernador bonaerense Julián Domínguez, quien perdió con Aníbal Fernández.

El también ex titular de Diputados había sido desautorizado esta semana por la tropa ferroviaria luego de pedir la "jubilación" de Cristina Kirchner. La estrategia electoral, similar a la difundida por la ex Presidenta, es que el enemigo a vencer es la administración de Mauricio Macri. En el resto del video, Randazzo lo reafirma. "El Gobierno está mal", sentenció, antes de describir: "Lo que vinieron a arreglar, no lo arreglaron, agudizaron".