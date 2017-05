Bajan 4,2% las ventas minoristas en la Ciudad

Las ventas minoristas cayeron 4,2% en la Ciudad de Buenos Aires en las primeras tres semanas del mes, respecto al mismo período del año pasado, de acuerdo con un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba).

"Esperábamos que mayo fuera un mes de recuperación del consumo, pero por cómo vienen las ventas en las primeras tres semanas, la retracción incluso se acentuó", dijo Osvaldo Cornide, presidente de Fecoba y ex titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Para algunos rubros relevados, la situación del quinto mes del año fue incluso peor que en abril, cuando por momentos el mercado amagaba con recuperarse, según la entidad.

A diferencia del mes pasado, en el actual no hay rubros en alza hasta el momento, a pesar que en algunos comercios la situación es mejor que en otros, dependiendo de los precios, las ofertas, la ubicación del negocio y las facilidades de pago.

En la capital del país solamente se notó algún repunte en comercios que se vieron favorecidos por la salida de los manteros, como en los cercanos a la estación Once en el barrio de Balvanera y los localizados en la avenida Avellaneda y alrededores, aunque aún así la venta promedio en esos barrios sigue en baja.

Para Fecoba, las caídas anuales más fuertes en lo que va del mes se están observando en Joyería y Relojería (7,9%), Calzados (7,3%), Electrodomésticos y Electrónicos (6,5%), Marroquinería (6,4%), y Mueblerías (6,0%).