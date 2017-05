"A medida que crezca el mercado, seguiremos bajando comisiones"

"Creemos que se puede triplicar el mercado pero, para lograrlo, hay que hacer un montón de cosas, no se trata simplemente de seguir haciendo lo mismo", afirmó Alejandro Berney, CEO de Caja de Valores (CVSA) desde 2014. El ejecutivo con pasado en Citibank recibió a El Cronista en su oficina del microcentro para hablar de la actualidad y los desafíos de la sociedad que dirige.

–Hace pocos días salió a cotizar Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), ¿cómo se prepara la CVSA para la nueva etapa del mercado?

–CVSA está haciendo varias cosas cosas desde el lugar que le toca, que es el de operacionalizar el mercado de capitales. A fines de junio terminamos la implementación de Millennium, la nueva plataforma tecnológica de BYMA, que va a aumentar en 100 veces la capacidad de pasar órdenes a través del mercado. Nuestro sistema antiguo, el SINAC, permitía 7 órdenes por segundo; la nueva plataforma permite 700 órdenes por segundo. También actualizamos el año pasado la plataforma de garantías, que mide el riesgo que está tomando cada agente en el mercado. Eso es algo que también habíamos terminado y que, junto con Millennium, va a aumentar mucho las operaciones.

–¿Qué puede hacer CVSA para acercar a más gente al mercado?

–CVSA tiene un rol fundamental que es ir bajando los costos del mercado. Es muy importante que al ahorrista le llegue lo máximo posible de las inversiones que hace, es decir, que se quede con casi el 100% del retorno que genera. Un problema del mercado de capitales argentino son los costos asociados y hay que ir bajándolos. CVSA hizo dos reducciones importantes al arancel sobre los cupones de los títulos públicos nacionales. Lo bajamos un 70%: del 0,35% al 0,10%. Hicimos una estimación y eso implica un ahorro de $ 184 millones para todos los depositantes, con lo cual, bajamos sus costos operativos y, por lo tanto, los inversores perciben un mayor retorno.

–Ya hicieron dos bajas de aranceles para títulos públicos, ¿están estudiando más?

–Tenemos el compromiso con la Comisión Nacional de Valores (CNV) de seguir acompañando el crecimiento del mercado. A medida que eso suceda, se van a ir dando otro tipo de rebajas. Comenzamos con títulos públicos nacionales porque era una de las porciones más grandes de nuestra facturación y porque las demás depositarias del mundo no cobran por acreencias o lo hacen a valores fijos, no porcentuales. Es algo que saltaba a la vista que era muy diferente en la Argentina y cualquier inversor extranjero que venía, veía costos demasiado altos. Nos pareció importante empezar por ese segmento. La depositaria tiene costos fijos, entonces, a mayor volumen se pueden reducir los aranceles y seguir cubriéndolos.

–El MAE quería constituir otra depositaria, ¿lo ven factible para el mercado argentino?

–En primer lugar, tener más depositarias aumenta el costo de infraestructura del mercado. Eso está comprobado en Europa, donde se hicieron estudios en el año 2000. El PBI de la Unión Europea es muy similar al de Estados Unidos pero el mercado de capitales europeo es el 20% del norteamericano. Una de las razones para esa diferencia es la fragmentación operacional: cada país en Europa tiene una o más depositarias. Eso agrega complejidad porque siempre hay detalles que las diferencian. Al tener distintos métodos de comunicación, estándares y plataformas, eso implica que el back office de cada usuario termina siendo más grande porque tiene dos conexiones en vez de una sola. Por otro lado, la CNV nos ha dicho que no cree que tenga sentido tener más depositarias siempre y cuando CVSA tenga una estrategia clara de ir devolviendo eficiencias al mercado. Tenemos un acuerdo con la CNV de mantener esa reducción de aranceles que hemos hecho. Entonces, en cuanto a costos, no tiene sentido tener una segunda depositaria. En lo que respecta a aranceles, ya tenemos una pauta acordada con la CNV para seguir bajándolos en el futuro. Como nuestro compromiso es continuar devolviendo eficiencia como reducciones arancelarias y hacer inversiones, ya no va a tener sentido que haya una depositaria más porque lo único que haría sería complicar el back office de todos los participantes.

–¿Cómo está CVSA en comparación con las depositarias de la región?

–Lo primero que salta a la vista es lo pequeño que es el mercado de capitales. Como hay muchos costos fijos, cuando se compara pareciera que CVSA es enorme versus el tamaño del mercado. Pero cuando proyectamos el crecimiento de volumen, vemos que no es tan así. Es decir, la dotación actual de empleados va a estar justa para poder acompañar el crecimiento de volumen que tendremos y va a ser parecida a las depositarias de la región. A medida que crezca el volumen, creo que vamos a ser muy similares a las demás depositarias. En cuanto a las diferencias, hay una serie de servicios tecnológicos que brindamos a los depositantes que nuestros pares no. Además, el mercado local tiene 230 agentes mientras que en Chile, si mal no recuerdo, hay 24.

–¿Qué cambios hubo desde CVSA para las Pymes?

–Estamos implementando una nueva herramienta digital para permitir la negociación de cheques por medio de imágenes. Hace más de una década se desarrolló el negocio de cheques en el Mercado de Valores pero siguen siendo físicos. Por un lado, hay un costo de manejar esos cheques físicos y, por el otro, una ineficiencia por las demoras desde que las Pymes necesitan ese financiamiento hasta que llega el cheque físicamente. Estimamos que esa operatoria demora 5 días para alguien que está en el interior. A partir de la negociación por imagen, los mayores beneficiados van a ser los sectores del interior, ya que ahora el mismo día que la Sociedad de Garantía Recíproca le garantiza los cheques ya los van a poder negociar en Bolsa. Los cheques físicos van a seguir viniendo a CVSA porque son los títulos ejecutivos: si alguien no cobra, tienen que llevarle los cheques físicos al juez para obligar al pago. Pero, por lo menos, ahorramos tiempo para que la Pyme obtenga el financiamiento. Así que la Pyme va a estar beneficiada porque podemos esperar a que el físico venga después de la negociación. Además de eso, estamos trabajando también en un proyecto de factura electrónica a partir del cual se podrán descontar facturas en el mercado de capitales. Eso está en la Ley de Pymes aprobada el año pasado. Como es electrónico, tiene que nacer dentro de CVSA para que se pueda negociar.