Carrió: "Jamás voy a romper Cambiemos"

Luego de las repercusiones que generaron sus advertencias al Gobierno en el marco de sus cuestionamientos hacia la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, Elisa Carrió ayer bajó el tono y remarcó que "jamás" va a romper la alianza Cambiemos y que "todos los que hablan de ruptura son los que quieren debilitar al presidente Mauricio Macri".

"Yo jamás voy a romper Cambiemos, sólo trato de que cambiemos en serio", tuiteó la diputada oficialista en referencia a sus dichos. En ese sentido, la legisladora aseveró: "Todos los que hablan de ruptura son los que quieren debilitar al presidente y yo no me voy a prestar a eso". E insistió en "que la lucha por la República, la verdad y la justicia es innegociable".

La líder de la Coalición Cívica había declarado que es "objeto de espionaje permanente" y pidió la "destitución" de la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Majdalani. "Pido su destitución. Estoy esperando la decisión presidencial, se lo comuniqué al jefe de Gabinete el lunes", le había dicho Carrió a radio Mitre en una entrevista que concedió.

Pero luego, a través de un comunicado de la Coalición Cívica, Carrió le bajó el tono a las declaraciones y ahuyentó versiones de un posible alejamiento suyo de Cambiemos: "Me siento responsable y de ninguna manera hay razones para romper esta coalición. Mi vínculo y el de la Coalición Cívica con el Gobierno no podrán ser alterados, por más diferencias que podamos llegar a tener". Y subrayó: "Soy socia y parte del gobierno de Cambiemos y mi relación con Mauricio Macri es excelente".