En 2016 la Ciudad exportó servicios por más de u$s 7000 millones

El año pasado, ingresaron a la Ciudad de Buenos Aires u$s 7173 millones por venta de servicios al exterior, según un informe de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior porteña. La cifra representa casi un tercio de las exportaciones del complejo sojero (que el año pasado rondaron los u$s 19.000 millones).

"Durante el primer semestre de 2016, las ventas externas de servicios en la Ciudad crecieron un 16,6% respecto a igual período del año anterior", destacó el informe, que además aclaró que "este incremento contrasta con la situación a nivel país, donde las exportaciones de servicios cayeron 5,25% en el mismo lapso".

La participación de la CABA en el total exportado por Argentina en concepto de servicios fue del 56%. "Esto posiciona a la Ciudad como líder en rubros como "servicios empresariales" (asesoramiento jurídico, publicidad, consultoría en arquitectura e ingeniería, entre otros basados en el conocimiento), con el 66%, seguido por software (35%), regalías (24%), y servicios personales, culturales y recreativos (12%)", destacó Alejo Rodriguez Cacio, director de InvestBA, la agencia de promoción de Inversiones porteña.

La mayoría de los servicios que se exportaron (77%) son "finales", o sea que no requieren ser completados o finalizados en el exterior, y más de la mitad (58%) de las empresas exportadoras atiende entre uno y tres mercados internacionales, siendo los principales destinos Uruguay, Chile y Estados Unidos, en ese orden.

De acuerdo al relevamiento, el 64% de las empresas reconoce ventas externas por más de u$s 100.000 anuales, y lo hacen en muchas operaciones por montos relativamente reducidos. El 78% de los exportadores cobra menos de u$s 50.000 por operación. En tanto, aquellas firmas que exportan hacia cinco o más mercados, alcanzan cifras anuales de exportación sensiblemente superiores.

En cuanto al grado de especialización de las firmas exportadoras, el 63% se dedica a un único servicio, y sólo un 14% dijo exportar cinco o más tipos de servicios. Y en lo referido a la cantidad de exportadores de servicios, en 2016 se registraron 3760 personas físicas y jurídicas que ingresaron mensualmente divisas por ese concepto.

Al analizarlo por rubros, "se evidencia una atomización entre muchas compañías y profesionales que exportan servicios empresariales, de informática y turismo, y una concentración en pocas empresas (generalmente medianas o grandes) que exportan patentes y marcas y servicios médicos", apuntó Agustín Kelly, director de Comercio Exterior de InvestBA. "A partir de esta información, estamos readecuando el formato y destino de algunas misiones comerciales, así como el contenido de las capacitaciones que brindamos a empresas y emprendedores", subrayó el funcionario.

Hoy, el llamado "sector tericario" de la economía representa dos tercios del PBI y el empleo en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, los servicios constituyen un 75% del PBG (producto bruto geográfico) y un 96% de sus exportaciones. Se trata, en definitiva de actividades de alto valor agregado y generadoras de empleo de calidad.