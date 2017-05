Soja cayó por cancelaciones chinas y mercado espera hoy baja local

Luego de una semana con subas y bajas en los mercados, el precio de la soja volvió a caer ayer en el mercado de Chicago u$s 3,3 dólares (1,03%) para cerrar en u$s 344,85 la tonelada. De acuerdo con los operadores de granos, la contracción se debió a que se conocieron en las últimas horas cancelaciones de compras de soja a los Estados Unidos por parte de China. La caída de 5% en el precio del petróleo también hizo su aporte a la merma en la cotización.

Con este cierre, el mercado local abriría hoy con una caída de unos $ 35 aproximadamente. La plaza igual puede repuntar durante el día. Hoy, la soja disponible tiene un precio de $ 3950 la tonelada, ya que al precio FOB de Chicago se le descuenta el 30% de retenciones que aún tiene la oleaginosa.

"La baja de hoy –por ayer– de la soja se debe a reventas y cancelaciones de algunos barcos de soja por parte de China, luego de ventas mas agresivas de Brasil luego de la devaluación del Real por el caso Temer. China está bien abastecida de soja para sus necesidades de junio, pero sólo la mitad para las de julio y agosto", comentó Alfonso Ruiz Guiñazú, asesor en coberturas de precios de granos.

El analista también mencionó la caída del precio del petróleo como otro factor que "afectó a la cotización como telón de fondo", pero adjudicó a la información sobre las cancelaciones chinas el principal motivo de la merma. "Si sólo hubiera sido por el efecto del precio del crudo, todos los granos habrían caído. Y eso no ocurrió", afirmó Ruiz Guiñazú.

Los operadores avizoran un mercado estable a partir de ahora, ya que los perjuicios con la cosecha gruesa en la Argentina por las lluvias ya están descontados en el precio actual. Recién en las próximas semanas podría comenzar a influir los reportes estadounidenses de la evolución de los cultivos, ya que están en plena siembra.

También la evolución del tipo de cambio será crucial para esperar modificaciones importantes en el precio de los granos. Con un dólar más débil, suben los precios de los commodities, y viceversa. "El dólar más debilitado es un factor alcista que jugó ayer, pero luego primaron los demás factores", sostuvo el asesor.

Por su parte, el operador Raúl Maestre coincidió en que "la situación del mercado no va a cambiar demasiado ahora. Con el buen tiempo que se viene en la Argentina, no veo que vaya a hacer más ruido. La oferta prevista no se va a modificar". Las últimas proyecciones del USDA y del Ministerio de Agroindustria que preside Ricardo Buryaile mencionan una cosecha de soja de 58 millones de toneladas.

La estimación de avance de cosecha se encuentra en un 75%, pero hay mucha retención en los campos que los analistas adjudican a la reciente evolución del dólar por efecto Brasil. La expectativa alcista generada a partir de la devaluación de la semana pasada hizo que los productores esperen para vender. El precio de la soja hoy se ubica un 13% menos que en mayo del año pasado, cuando rondaba los u$s 280 la tonelada en el mercado local.