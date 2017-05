Fondo que replica bolsa de Brasil triplicó sus activos desde 2016

Pese a la fuerte baja de las acciones y del aumento en la incertidumbre en Brasil, el mercado viene apostando fuerte a los activos del país y de emergentes en general, ya que el flujo de fondos hacia los ETF se multiplicó en los últimos meses.

El total de activos administrados por el fondo que replica las acciones de Brasil en dólares (EWZ) muestra un incremento sostenido desde el primero trimestre de 2016 con una suba del orden de casi 200%, pasando de u$s 1828 millones a u$s 5466 millones. El incremento, no obstante, registró una pausa en el último mes como era esperable, dada la mayor incertidumbre a partir del estallido de la crisis política.

Los inversores a nivel internacional también han dado un voto de confianza a toda América latina ya que el total de activos administrados por el índice de acciones latinoamericanas (ILF) también viene registrando un aumento en el último año y medio, pasando de u$s 500 millones a u$s 1196 millones, una suba de 139%.

A nivel de renta fija, el fondo de bonos de emergentes (EMB) se incrementó 154% desde comienzo de 2017 en materia de cantidad de activos administrados para alcanzar el nivel más importante en los últimos 5 años.

En concreto, vemos que a nivel global, los inversores han confiado en los emergentes, generando un incremento no sólo en la cantidad de activos administrados sino también en el precio de las acciones y bonos.

El ETF de Brasil (EWZ) muestra una recuperación de 110% desde comienzo de 2016 mientras que los índices de acciones emergentes (EEM) suben 50% desde comienzo de 2016 y 7% el índice de bonos emergentes en dólares (EMB).

La crisis política en Brasil puede generar cierto ruido de corto plazo que por momentos golpee los flujos de fondos hacia el país vecino. Sin embargo, semejante incremento en los flujos de fondos en los últimos meses y la importante recuperación de las acciones en Brasil permite entender también que el mercado viene especulando con un cambio importante de mediano plazo. Una suba superior al 100% en acciones, con casos de avances que llegan al 300% en términos de dólares en los últimos 15 meses para algunos papeles suponen un mensaje de fondo de parte de un mercado que confía en una recuperación económica. De hecho, pese a la crisis política, los datos macro siguen mostrando ciertos síntomas de recuperación económica, por lo que muchos analistas y operadores se mantiene optimistas con Brasil.