Tras acuerdo con la CNV, ahora Rofex se prepara para salir a cotizar en Bolsa

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, viene hablando con todos los mercados para que salgan a la Bolsa (como lo hizo BYMA), porque tienen oferta pública pero no cotizan.

Entienden que es un proceso lento y hay que hacerlo bien. Ante esto, Andrés Ponte, presidente de Rofex, toma la posta ante El Cronista: "Queremos salir a oferta pública lo antes posible. Ahora estamos terminando nuestra interconexión con Matba y empezando a trabajar para cotizar en Bolsa, mientras terminamos de salir de una situación legal (por las causas de dólar futuro), por lo cual el valor de nuestra acción puede tener algún tipo de contingencia. Por eso, primero queremos resolver esto, ya que todo lo legal va conduciendo a que Rofex esté bien".

Esta contingencia provoca que hoy el valor de la acción pueda estar muy por debajo de su precio real, por lo que esperarán al primer semestre del año que viene para el IPO, pues están confiados en que la Justicia les termine dando la razón (están concentrando todas las demandas en el Fuero Federal), como ha sido desde 2015 hasta hoy, que están esperando un fallo en primera instancia que valide lo actuado, para que la contingencia quede despejada.

Por eso, Ponte prefiere ser muy cauto y aplicar la táctica de Mostaza Merlo: ir paso a paso. Si bien CNV preferiría que salgan a Bolsa este año, entienden la situación particular que están atravesando.

En la actualidad el patrimonio de Rofex es de u$s 40 millones (apuestan a llegar a u$s 50 millones el año próximo), que si se multiplica por tres daría un valor bursátil de u$s 120 millones, aunque los favorece el aumento que está teniendo la acción de BYMA: su valuación hoy, a $ 170 la acción, es de u$s 810 millones, y da un price earning de 15,7, versus 24,7 de BMF Bovespa y 18,5 de Bolsa Mexicana Valores.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tiene el 42,5% de Rofex, y tiene que desinvertir el 22,5%, porque el máximo porcentaje permitido por Ley es el 20%.

Bancos y fondos de inversión de Inglaterra y de Estados Unidos están interesados, aunque en la City todos miran a BYMA: "Con el bolsillo de payaso que hoy tiene Byma no me sorprendería que se lo chupen ellos. BYMA le tiene muchas ganas al Rofex (aunque no lo demuestren), y no le costaría nada comprar el 22,5% y sentar a un par de directores en la sociedad. La ventaja es que la BCR tiene que desinvertir, y a Rofex le vendría bien tener una complementación con BYMA", señala una alta fuente del sistema.



Ponte, quien tiene fama de ser un eximio amasador de ñoquis caseros (al punto que ayer al mediodía lo hizo en su casa), se muestra entusiasmado por el récord de operaciones en dólar futuro en mayo, que prevé termine con u$s 12.000 millones operados y u$s 115.000 millones en todo el año, batiendo el récord, superando a los u$s 112.000 millones del año pasado.

¿Fusión con Matba?

¿Pueden fusionarse con Matba? Tienen accionistas en común y una relación de amistad entre sus directivos, pero como vienen de años de desencuentros son conscientes que primero deben diseñar una relación de largo plazo que genere confianza entre ellos. Una vez consolidada la interconexión, apuestan a potenciar y desarrollar el mercado de futuros granarios, al aprovechar la complementación de ambos mercados antes de una potencial fusión.

Otra opción de compra podría ser Bovespa, que se interesó en comprarle a la Bolsa su 10% en Byma. Hace unos años la Bolsa de San Pablo estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con Rofex, por lo que podría ser otra alternativa.

"Nuestro mercado es excelente para desarrollar un contrato de soja sudamericana, que incluya a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que en conjunto mueve entre 1,6 y 1,7 veces más soja que Estados Unidos. Si lo sabemos estructurar a futuros, el mercado de soja del mundo debería ser un contrato sudamericano en lugar de uno de Chicago", sueña el presidente de Rofex, que se jacta de ser el primer mercado desmutualizado de la Argentina en 2006: "El hecho de salir a oferta pública no es una barrera para que más jugadores se sumen a operar Rofex. Es casi un detalle en los términos operativos nuestros".