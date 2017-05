Ante Vidal, Aguer criticó la ley provincial que fija en 30.000 los desaparecidos

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, consideró "mágico" el número de 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico–militar y criticó la ley aprobada por la Legislatura bonaerense para fijar esa cifra en documentos y actos oficiales.

Durante el tedeum en la capital provincial, frente a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el prelado consideró que "en la Provincia se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura", y sugirió que "no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido", en relación al número de víctimas. Por estas horas, la administración bonaerense evalúa si aprobar la ley, el alcance jurídico del texto y las colisiones con otros derechos, como el de libertad de expresión.

En su mensaje, Aguer también retomó sus críticas al Gobierno por oponerse a la aplicación del "dos por uno" a los represores de la dictadura, y manifestó que se trata de "una invasión respecto del otro poder, que no corresponde en una república".

"No corresponde que el Ejecutivo trate así a la Corte y no corresponde al Congreso una ley retroactiva en contra del fallo de la Corte, porque este tiene un poder propio que debe ser respetado", sentenció.