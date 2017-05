Grupo Clarín, obligado a desembolsar u$s 1000 M para competir en telefonía 4G

El Grupo Clarín destina casi u$s 1000 millones para competir telefonía celular con las grandes operadoras de este sector a través de su filial Cablevisión. El monto surge de sumar lo que pagó por Nextel primero, de un grupo de pequeñas empresas con frecuencias de 4G luego y de que deberá abonar al Gobierno a modo de ‘llave’ para participar. Y otros u$s 500 millones los usará para apalancar su plan inicial de desarrollo en las zonas donde podrá brindar servicio. Clarín pagó u$s 176 millones a NII Holdings por la operadora que en los próximos meses cambiará de marca.

Luego usó otros u$s 144 millones para adquirir cinco empresas adjudicatarias de espectro en las bandas de 900 MHz y de 2,5 GHz que le servirán para desplegar la red celular 4G LTE en el área metropolitana y varias ciudades del interior. Y ayer se conoció una resolución conjunta del Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que fija el monto que debe abonar al Estado en contraprestación por haber desembarcado en el sector. Se trata de la Resolución 3909-E/2017 que se basa en decretos, leyes y resoluciones anteriores para explicar los cambios y modificaciones establecidas por el Gobierno para permitir el ingreso de empresas de televisión por cable al sector de las telecomunicaciones y viceversa.

También en normas que aseguraron la redistribución de frecuencias del espectro radioeléctrico con compensación económica y uso compartido a frecuencias atribuidas a otro servicio y asignadas a prestadores de servicios de tecnologías de la información o de comunicación audiovisual. Además, recuerda la aprobación del reglamento para la recalificación del uso de las bandas de frecuencias con otras tecnologías y servicios diferentes, más conocido como refarming, y el uso de las bandas de frecuencias comprendidas entre 905 a 915 MHz, y 950 a 960 MHz. Esto permitió a Clarín poder operar telefonía celular mediante Nextel con la firma de un contrato con el Enacom y por el cual tuvo que devolver parte de las frecuencias que adquirió y que fueron valuadas en u$s 47 millones. En la resolución del miércoles se detalla el monto que Nextel debe abonar para entrar a un negocio al cual las operadoras telcos llegaron participando de una licitación realizada por el anterior gobierno kirchnerista y para la cual debieron abonar u$s 500 millones y comprometer inversiones por u$s 2000 millones para desplegar su red 4G en sus áreas.

En el caso de Nextel, el contrato con el Enacom la obliga a pagar u$s 30,6 millones como precio del espectro. Además, a modo de garantía de cumplimiento de las obligaciones de cobertura y de devolución del espectro tendrá que constituir a favor del Enacom una póliza de caución por u$s 101.7 millones. Adicionalmente, prometió invertir u$s 500 millones para la etapa inicial del despliegue de su tecnología 4G en las zonas donde se le adjudicaron frecuencias para poder participar.