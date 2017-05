Nueva York de fiesta: ventas por más de u$s 1600 millones en sólo cinco días

La ciudad de Nueva York es una fiesta de arte. Se vendió 24% más de lo estimado, que ya era muy optimista ya que las grandes casas de subasta habían dado garantías de venta por u$s 300 millones y todo lo garantizado se terminó subastando en más de lo esperado.

En el caso de Christie’s logró colocar obras por u$s 846 millones, que ha sido un 35% más que el año pasado.

Por su parte, Sotheby’s vendió por u$s 641 millones. Es decir, un 15% más que en 2016.

Mientras tanto, Phillips logró récord con u$s 129 millones en dos subastas. En una sola vendió el 100% de lo ofrecido. Esto, que no suele ocurrir, se llama ‘venta de guantes blancos’ y lograron muchos récords, como el del artista británico Peter Doig quien ya superó los u$s 28,5 millones por uno de sus típicos paisajes nevados canadienses. Jean-Michel Basquiat (1960-1988), con 24 de sus obras vendidas, fue la figura de la semana. Sus obras recaudaron u$s 200 millones, pero una de ellas llegó a los u$s 110 millones y fue comprada por un joven coleccionista japonés de 41 años, quien el año pasado había pagado por una obra de cinco metros de ancho otros u$s 57 millones.

Una docena de pinturas y otros tantos dibujos se vendieron. Uno de estos, coloreado en acuarela, alcanzó los 8,6 millones de dólares.

Mito y leyenda, Basquiat, de padre haitiano y madre portorriqueña, vivió en las calles de Manhattan y se dedicó al graffiti de los vagones de subte y las paredes del Soho. Fue protegido de Andy Warhol y falleció con tan sólo 27 años por una sobredosis de drogas. La pintura récord de 160x180 cm es un cráneo y no lleva título. Había sido garantizada en u$s 60 millones a su dueña, cuyo padre la había comprado en 1984 en u$s 19.000 o u$s 44.000 de hoy, Su su venta en u$s 110,5 millones significa una valorización de 2.500 veces en 33 años. No debe haber mejor inversión en la historia.

Sotheby’s, había garantizado su venta e incluso un tercero ya se la había adjudicado en precio desconocido antes de la subasta. Ahora que casi duplicó su base, no tendrá la obra pero si parte del mayor precio que se logró.

El mercado de arte realizado por artistas nacidos en el Siglo XX y los llamados Contemporáneos representa más del 50% de lo que se vende en el mundo. Esto es así porque hay obras para vender y en un mercado demandante es aquello que sube de precio. En este marco, los grandes valores los acaparan Andy Warhol; Lucian Freud; Francis Bacon; Cy Twombly; Gerhard Richter y Basquiat. Todos están representados por los mayores marchands y ellos se ocupan de mantener sus precios, como hace Gagosian con Twombly y la familia Mugrabi con Warhol.

Este año creo que el volumen del mercado crecerá y tanto las ventas de febrero en Londres, como las de mayo en Manhattan, confirman mi opinión.

La escultura es ahora la ‘niña mimada’ del mercado y es impresionante la cantidad de obras que se venden de Diego Giacometti, de quien ahora se hacen ventas individuales con sólo sus obras. Otro tanto ocurre con las cerámicas de Picasso que son muy demandadas y suben de precio año a año.

Esta semana se venderá Arte Latinoamericano sólo con dos autores como figuras, el colombiano Fernando Botero y el mejicano Rufino Tamayo.

Habrá poco arte argentino y quizás dupliquen sus precios sólo dos obras de Quinquela que se ofrecen.