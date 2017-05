La OPEP prorrogó nueve meses recortes en petróleo

Los países de la OPEP y sus socios, incluyendo Rusia, acordaron prorrogar nueve meses, hasta marzo de 2018, sus recortes de producción de petróleo, en un intento de mejorar los precios frente al auge de la producción en Estados Unidos.

Arabia Saudí y Rusia -los dos principales productores mundiales- fueron los artífices del histórico acuerdo del año pasado entre 24 países que entró en vigor en enero y estaba vigente hasta el 30 de junio. Pero los recortes no lograron totalmente su objetivo y el barril que ronda en los últimos meses los u$s 50 está aún lejos de los u$s 100 de hace apenas tres años.