“Pienso que Macri aún se olvida de la gente más pobre”

Apenas termina con la conducción de "Pamela a la tarde", el nuevo magazine que se emite de lunes a viernes por la pantalla de América, Pamela David se dispone de buen grado a conversar con 3Días."Fue muy tentadora la propuesta. Imaginate que con el buen piso de ráting que deja Jorge Rial con Intrusos, no podía desaprovecharlo y además me sedujo el desafío de apuntar a otro público", expresa entusiasmada la periodista.

Bella, simpática, amable, Pamela pudo superar la barrera de los prejuicios por ser la esposa de Daniel Vila, uno de los accionistas de América TV, y hoy se la ve afianzada en la conducción del nuevo ciclo. "Quizás era más un prejuicio mío, pero ya está superado", admite. Lejos de “creérsela”, no se presume arrogante y saluda a cada uno de los empleados del canal como una más. No esquiva ningún tema ni pone condiciones a la hora de conversar de actualidad.



¿Cómo te llevás con la economía? ¿Vas al supermercado? ¿Buscás precios?

-No voy al supermercado porque de eso se ocupa la señora que trabaja en casa, pero soy muy “cuida”, me fijo mucho en los precios de la ropa de mis hijos, la mía, y a la hora de hacer regalos. Soy de las que buscan precios, espero el día en que el banco tiene descuentos, soy organizada, pido rebaja, y si voy en el día equivocado, vuelvo. Reclamo factura A y soy de las que no se van sin pedir el ticket. El mayor impacto lo sufrí con el aumento de la nafta, llenar el tanque del auto es carísimo, casi como llenar dos changuitos en el supermercado. Todo aumentó mucho y eso complica a todos los que fabrican en nuestro país, porque tienen que pagar impuestos altos y están más desprotegidos. Me contaron que muchos argentinos que viajan a EE.UU. armaron un sitio en Internet y te envían lo que quieras con un recargo extra, obvio, hay algunos que tienen el curro armado...



¿Cómo te afectan los reiterados casos de #ViolenciaDeGenero?

-Es un tema delicado, tengo miedo de dar un mal mensaje. Yo hablo mucho con Alejandra Stamateas, que da charlas para mujeres víctimas y me cuenta que después de una marcha aumentan los casos, muchas más mujeres se animan a denunciar. Mujeres que aparecían con un moretón, luego sorprenden con algún corte en el cuerpo. Quizás el botón antipánico o la perimetral les genera más ganas de transgredir el límite. Es un tema muy difícil y tenemos una cultura muy machista.



¿Cómo evaluás el desempeño de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires?

-Es brillante, la admiro, tiene mucha fuerza, se ven claramente sus valores porque empezó desde muy chica. Tiene la vocación de ayudar y, si bien el ABC del político debería ser pensar en el otro, no todos actúan como ella. Ella siempre se comprometió con acciones sociales ad honorem, lo lleva en la sangre, lo hace con pasión. No es fácil su trabajo, tiene que luchar para combatir casos muy densos, la mafia y el narcotráfico. La viven amenazando, mucho más de lo que se sabe públicamente, y es muy valiente.



¿Qué es lo mejor y lo peor que dejó el kirchnerismo?

-Lo mejor fue haber aprobado la ley del matrimonio igualitario, muchas veces se lastimaba al otro y no tomábamos conciencia y hoy está más naturalizado. Eso fue un acierto porque viene del amor, pero sin embargo, no entiendo cómo hicieron todo lo que hicieron después y si bien estoy dando por sentado algo que tiene que probar la Justicia, creo que se robaron todo. Estuvimos al borde de ser Venezuela, estaban saqueando el país.



¿Qué te genera la figura del Papa Francisco?

-Viajé a Roma y me hubiera gustado conocerlo, pero no pude. Lo admiraba mucho, hoy no sé si tanto. Cuando empezó a meterse en política, tal vez representando ciertos intereses, no me gustó tanto. Hoy lo leo entre líneas y sigo con mis rezos diarios.



Y del escándalo Scioli / Berger, ¿qué opinás?

-Yo me escribo con ella, me da mucha ternura y no la conocía de antes. Amigas en común me contaron la historia real, y si bien pareciera que lo está destrozando, el día que hable y cuente la verdad, ahí sí, le haría un daño enorme a él. Scioli se maneja muy mal, la abandonó y la dejó sola en este momento en el que está muy vulnerable. Él tiene los medios para ayudarla y lamentablemente se acostumbró al teflón y al amianto, a que él puede hacer cualquier cosa y nadie habla del tema. Se la cuestionó a ella por twittear y él no apareció, no dio la cara, me parece pésimo.



¿Cómo ves al presidente Mauricio Macri?

-Yo lo tuve en el programa cuando era candidato, y en ese momento se lo veía más involucrado con la realidad, no digo que ahora no lo esté, pero si siento que hoy desconoce la realidad de la mayoría, de la clase media y baja. Con respecto a su recorrido con el "timbreo", creo que las casas que necesitan más ayuda no tienen timbre en la puerta. No quiero ir en contra del Presidente, quiero y deseo que le vaya bárbaro, pero pienso que aún se olvida de la gente más pobre.



Un deseo para la Argentina.

-Que bajen los precios. Creo que se puede, que no es imposible. Si se pueden bajar las retenciones a las mineras, también deberían bajar al menos los precios de la canasta familiar. Los argentinos tomamos coraje cuando peor estamos y estoy segura que vamos a salir adelante.

Pamela a la tarde

La conductora, que tiene 1M de seguidores en su cuenta de Twitter, sube fotos de sus outfits en Instagram generando tendencia y está atenta al ráting de su nuevo programa. Acompañada por los panelistas Carlos Monti, Chiche Gelblung, Facundo Pastor, Luli Fernández, Amalia Granata, Ana Rosenfeld y Soledad Larghi, dice estar "disfrutando mucho de hacer el nuevo programa". Y se le nota; "Pame" siempre llega al canal con una sonrisa de oreja a oreja.