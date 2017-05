Todos los caminos conducen al cliente

La transformación digital del retail se está volviendo la máxima prioridad de los ejecutivos para 2017. Así lo deja entrever un estudio realizado por PwC al que tuvo acceso El Cronista. Este reunió a 351 retailers del mundo en el marco de la IV encuesta anual "Perspectivas de los Directores Ejecutivos para 2017: La transformación de la venta minorista".

El informe fue solicitado por la empresa JDA, proveedora de soluciones de software para el sector que asegura que, desde que comenzaron con estas mediciones en 2014, los cambios que se han registrado en materia de transformación en la industria "no tiene precedentes". Las historias sobre soluciones omnicanal "van a cambiar inevitablemente" como consecuencia de las exigencias del comprador moderno que busca una experiencia similar en las tiendas físicas como en las digitales. Los adelantos tecnológicos y estas exigencias son y serán los catalizadores de este cambio.

Las expectativas del comprador moderno están siendo oídas por los minoristas, y la reacción fue medida por el estudio. El 69% de los ejecutivos manifestó que tiene la intención de aumentar sus inversiones en la transformación digital durnate el próximo año. La sorpresa para el proveedor de software fue encontrarse con que más de la mitad de los entrevistados (el 52%) no ha definido aún ni comenzado a implementar una estrategia de esta naturaleza. El foco de atención de las inversiones estará puesto mayormente en el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), los datos masivos (Big Data), la robótica y la realidad aumentada.

El conocimiento obtenido a partir de las investigaciones reveló que los minoristas chinos son quienes tienen más probabilidad de estar aplicando una estrategia de transformación digital definida (58%) que los estadounidenses (40%); mientras que el 19% de los minoristas de los Estados Unidos "se esfuerza por o decide no definirla". Esto deja al país angloparlante en desventaja. Del mismo modo, los minoristas de bienes durables están rezagados en la implementación (41% contra 49%, en general); mientras que el 21% se esfuerza por o no decide definir una estrategia digital (contra el 14%).

El estudio contó con consultas a ejecutivos de los Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania, China y Japón. El 32% de las respuestas provino de los 250 minoristas más importantes (ingresos de más de u$s 5.000 millones); mientras que el otro 53% correspondió a los principales 1.000 minoristas. Los entrevistados se identificaron como provenientes de los mercados de bienes durables, bienes perecederos, abarrotes, comercio electrónico, y verticales de bienes de consumo empacados, de sectores minoristas y de bienes de consumo relacionados.