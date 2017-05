En medio del armado de listas, Cristina reapareció y cuestionó al Gobierno.

La expresidente reapareció en público y dio una entrevista en donde se manifestó sobre las políticas implementadas por el macrismo. Inflación, devaluación, justicia y pobreza, algunos de los temas sobre los que habló.

"Coincido no hay nada para festejar" dijo en relación a los dichos del Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, durante el Tedéum. Este 25 de Mayo me da tristeza, no se puede festejar en un país en donde hay despidos todos los días, en donde hay hambre", dijo Cristina Kirchner.

En relación a los dichos del gobierno acerca de que la oposición kirchnerista está poniendo palos en la rueda, dijo: "Las cosas que dice el gobierno son mas para el psicólogo que para el análisis político".

"La inseguridad y la violencia son producto de la situación del país. Nosotros en doce años de gobierno generamos 6 millones de puestos de trabajo, en cambio este gobierno ha generado devaluación, una inflación galopante y se ha endeudado en niveles altísimos", afirmó.