Larreta se descompensó durante el Tedeum y debieron asistirlo

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sufrió hoy una descompensación, producto de una baja en su presión arterial, durante el Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana, por lo que debió ser atendido por médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según confirmaron a DyN fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta presentaba en las últimas horas un cuadro gripal que, sumado a la cantidad de gente que participaba del oficio religioso, le habría generado el malestar físico.

Tras ser atendido por médicos del SAME en la misma Catedral, el Jefe de Gobierno porteño se retiró sin inconvenientes a su domicilio particular y minutos después publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Anoche tuve fiebre. Hoy me bajó la presión en el Tedeum y me fui a mi casa".

Ayer, el presidente Mauricio Macri sufrió una leve descompensación en su viaje a Quito, Ecuador, para participar de la ceremonia de asunción de su par electo Lenín Moreno.