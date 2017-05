Llega la agenda de campaña: los brotes verdes ceden protagonismo al árbol oscuro de la corrupción

Después de que la inflación de abril sacudiera al Gobierno con una variación que superó las previsiones oficiales, en la Casa Rosada creen que en las próximas semanas la marcha de los precios quedará en un segundo plano, ya que la atención se la llevarán las primeras definiciones electorales del año, y la profundización en la Argentina del caso de corrupción que dinamitó al sistema político brasileño.

La aparición de brotes verdes cada vez más consistentes le permitirá al oficialismo dejar atrás el discurso económico defensivo que ensayó hasta ahora. Los funcionarios exprimen la estadística para tratar de exhibir que varios sectores ya sienten en carne propia algún síntoma de reactivación. La recuperación del empleo lograda en marzo por la construcción ayudará a contrastar las críticas de los que esperan resultados más veloces.

El Lava Jato (que en la Argentina está destinado a ser el caso Odebrecht, a secas) tendrá un componente externo relevante, cuando el 1 de junio se levante el secreto de sumario del expediente que lleva adelante el juez de Curitiba Sergio Moro. Por eso la empresa constructora brasileña, por un lado, y el Poder Ejecutivo y los fiscales locales, por el otro, están tratando de definir en qué condiciones llegará cada uno a esa fecha.

El Gobierno quiere recuperar un tema que le sirvió para transitar el difícil arranque del 2016. Aunque será difícil que se repita un espectáculo como el que brindó el ex secretario de Obras Públicas José López, grabado cuando trasladaba bolsos de dinero a un monasterio, percibe que cualquier revelación que se desprenda del expediente judicial local no lo salpicará más de lo que ya se sabe: que la empresa Iecsa (que Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, vendió al empresario Marcelo Mindlin) se asoció a Odebrecht para la obra del Sarmiento, y que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, ya es investigado en Brasil por recibir transferencias no del todo claras.

Odebrecht ya admitió que en país hubo pago de sobornos entre 2007 y 2014. En la mira estarán funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner ya investigados por corrupción. Este factor pesa en la definición electoral, porque crece en momentos en que la ex presidenta define si se postula o no para el Congreso. El kirchnerismo, y también los peronistas que están siendo convocados para acompañarla, se preguntan hoy si Cristina podrá sustraerse del debate público en torno a la corrupción, y si tendrá éxito en impugnar a la gestión Macri antes de que la economía muestre más señales de mejora. Es lo que viene.