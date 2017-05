La acción de BYMA no se pinchó: subió otro 14% y llegó a los $ 170

En su primera rueda de negociación completa, la acción de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subió un 14% y cerró a $ 170,95. En total, se hicieron 2149 operaciones por algo más de $ 177 millones, lo que significó un 36% del volumen total negociado ayer en acciones ($ 480 millones). El martes, la nueva bolsa de valores local debutó en el mercado a $ 100 y en 15 minutos de negociación anotó una suba de 50%, para cerrar a $ 150.

Al terminar la rueda reducida del martes, varios eran los operadores que creían que la euforia había sido excesiva, ya que en base a los cálculos previos la valuación era de entre $ 120 y $ 130. "Salvo por alguno muy optimista, el 95% de los operadores no se esperaba que el papel siguiera escalando. El martes, casi todos pensábamos que el precio de $ 150 había sido parte del show. Hoy [por ayer] a la mañana se empezó a operar un poco más abajo y parecía que iba a convalidar nuestra visión pero después retomó la senda alcista y cerró con un alza del 14%", dijo un operador que estuvo en el Viejo Recinto de la Bolsa para el lanzamiento de BYMA.

El martes, en los pocos minutos en los que se negoció, el volumen operado por BYMA llegó a los $ 27 millones, lo que la convirtió en la segunda especie más negociada del día. Ayer, la cantidad de negocios representó el 36% del volumen total. Si el ritmo sigue parejo, una vez que se cumplan los primeros 6 meses de cotización, la acción del nuevo mercado cumpliría cómodamente los requisitos de volumen negociado y cantidad de operaciones como para ingresar al índice Merval. Por ahora, sin embargo, cotiza en el panel general.

Para dar paso a BYMA, el Mercado de Valores (Merval) se escindió: una parte se asoció a la Bolsa en el nuevo mercado y la otra, se transformó en Grupo Financiero Valores (GFV), que es la propietaria del Banco de Valores. La salida al mercado de esta última sociedad se esperaba para ayer pero finalmente no se dio porque la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores todavía no aprobaron el aumento de capital del Banco de Valores, por el cual cada uno de los ex accionistas del Merval recibirán 4.691.000 acciones de GFV.