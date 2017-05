Recalculando: ‘ascenso’ a emergentes traccionará piso de u$s 1400 millones

Todavía no se disipó del todo la ebullición por el debut del nuevo mercado argentino (BYMA), con el campanazo inaugural, la mística del tradicional voceo como bautismo y las expresiones rebosantes de optimismo sobre una iniciativa que busca hacer del vapuleado mercado local una plaza que pueda atraer otro caudal de negocios.

Aún con las dilaciones -y el malestar-que generó una Ley del Mercado de Capitales archivada por el momento, hay una cierta exaltación que hoy se apoya además en la inminente reclasificación de la Argentina como mercado emergente, un estatus perdido en 2009, cuando fuimos expulsados al borde del mapa bursátil con el resto de los llamados "mercados de frontera". El "ascenso" -que está casi descontado que se confirmará el 20 de junio- generará una inyección automática de fondos: JPMorgan acaba de revisar su última estimación de marzo y hoy calcula que la incorporación de la Argentina al MSCI Emerging Markets Index no traccionará flujos por u$s 1000 millones sino por casi u$s 1400 millones. Y se trata apenas de un piso, ya que son las compras que activarán aquellos fondos que replican este índice como un espejo.

En un informe distribuido ayer a sus clientes el banco detalla que la actualización del monto se explica por dos factores. Por un lado, un incremento en el peso de la Argentina en el índice que aglutina al universo emergente desde 0,43% a 0,45% gracias al desempeño del mercado local desde marzo. Por el otro, el aumento de un 10% en los activos administrados que siguen en forma pasiva los índices MSCI EM y MSCI World. Hoy la capitalización total de las empresas argentinas que se unirían a club emergente llega a casi u$s 21.000 millones, un avance de 10,6% respecto de marzo.

En cuanto a los papeles que se sumarían al índice, el nuevo ejercicio mantiene la estimación de nueve aunque el peso relativo de las distintas acciones varió en función de su performance. Pampa, por ejemplo, asciende del quinto al tercer lugar dada su capitalización bursátil, mientras que Grupo FInanciero Galicia avanza un casillero al segundo lugar (ver gráfico). Y aquí un dato interesante: JPMorgan considera que hay otros cuatro papeles que podrían entrar pero a los que por una cuestión de tamaño o falta de liquidez todavía les falta un trecho. Pero dado que de aquí a mayo del 2018, cuando se hará efectiva la reclasificación, aún pueden cambiar muchas cosas, existen buenas probabilidades de que Edenor, Grupo Clarin, Arcos Dorados y Grupo Supervielle también ingresen al índice.

El espaldarazo de esta promoción a emergentes será más que bienvenido. Según un informe reciente de UBS, la relación entre la capitalización bursátil y el PBI es en la Argentina de apenas el 5%. En promedio, el tamaño del mercado de capitales respecto del PBI se ubica en 20% en América latina y se ha mantenido relativamente estable por los últimos 10 años. Para poder calibrar los datos en perspectiva, en Europa ese ratio es del 50%, por ejemplo, mientras que en EE.UU. llega al 120%. En cuanto al número de cotizantes, Chile queda desplazado por Brasil con 223 compañías versus 345. México cuenta con 136 mientras que en el mercado local son menos de 100. No se trata por supuesto sólo del mundo bursátil. También el sistema financiero está subdesarrollado con una penetración de crédito-PBI del 12%, contra 91% en Chile y 50% en países como Brasil y Colombia.

El retorno a emergentes será un volver con la frente marchita de un mercado que se aisló y expulsó inversores y hoy busca limpiar su reputación. Pero lo verdaderamente importante es que una Argentina con una estructura de ahorro doméstico más fortalecida estará mejor parada para financiar el crecimiento interno y atraer inversión extranjera para la economía real.