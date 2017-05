"Las Letes son el lugar para hacer parking y transitar el año electoral"

"El blanqueo abrió muchas puertas para muchos ahorristas e inversores", señala Ricardo Gowland, actual presidente de GMA Capital. Gowland tiene más de 40 años en los mercados financieros. Fue manager de Prudential Securities, presidente de Wachovia Securities para Argentina y Uruguay y presidente del banco de inversión Wells Fargo para Argentina y Uruguay.

–Tienen una vasta experiencia en el mercado internacional por haber trabajado en bancos de inversión internacional. ¿Cómo ven a la Argentina en materia financiera luego del blanqueo?

–El blanqueo representa una oportunidad única para Argentina ya que permite que u$s 120.000 millones estén disponibles para regresar país y ser invertidos en diferentes áreas de la economía. A su vez, el hecho de que esos capitales estén liberados para re-ingresar al país legalmente, abre las puertas a que se reactiven proyectos de inversión que estuvieron retrasados por mucho tiempo. El derrame puede volverse a los mercados de capitales y en ese caso sería una oportunidad para que se acerque a la actualidad de los mercados financieros de la región. Sin ir más lejos, Chile tiene una economía mucho más chica que la de Argentina aunque muestra una capitalización bursátil 70% más grande que el mercado local. El capital no volvió aún ya que no se han dado las condiciones jurídicas y económicas para que regrese. El blanqueo abrió muchas puertas para muchos ahorristas e inversores y se nota que hay cierto desconocimiento de que lo que el mercado argentino puede ofrecer. Por eso desde GMA Capital nos focalizamos en brindar servicios de asesoramiento y administración de portafolios, educando al cliente sobre las posibilidades que tiene el mercado argentino y cómo puede servirle.

–¿Qué hace falta para que regresen los capitales?

–Para que vuelvan los capitales primero se necesita que estén dadas las condiciones para atraerlos y que muchas de estas propuestas son opuestas a las que hemos visto en los últimos años en Argentina. Se debe atacar a disminuir los riesgos políticos, cambiarios, mejorar la seguridad jurídica, atacar los costos laborales y carga impositiva, es decir, que haya reglas claras para que el inversor extranjero confíe. El gobierno está trabajando fuertemente en ese sentido y está convencido de que éste es el camino para lograrlo. El éxito del blanqueo fue un mensaje muy bueno para el exterior. De hecho lo fue porque la mejor imagen la tenemos en el mundo y no a nivel local. Por eso es que las colocaciones argentinas en el exterior son tan exitosas. En el mercado de capitales local hay un problema de oferta de activos y ése es un tema en el que el gobierno debe trabajar para lograr que el mercado tenga más productos y mayor liquidez. La clave pasa por el hecho de que inversor minorista pueda invertir en la bolsa y que de esa manera el volumen crezca. El mercado local no tiene la oferta de productos necesaria como para absorber potenciales ingresos de fondos del exterior.

–¿Qué opinan de los bonos argentinos en dólares? ¿Qué tramo de la curva están recomendando?

–Desde hace tiempo que hemos estado recomendando la parte media de la curva en dólares soberana y las estrategias han funcionado muy bien para nuestros clientes. Si los bonos argentinos aún convergieran a los similares de la región como Brasil, podemos ver que aún hay potencial incluso con subas de los precios de los bonos de dos dígitos. El BCRA dejó en claro que la batalla es contra la inflación, a la que no están pudiendo domesticar. Esta situación lo obliga a mantener e incrementar su política monetaria contractiva y por eso nos ubicamos en el corto plazo. El inversor está muy atento a una devaluación de la cual todos hablan y no quiere ir más allá de octubre.

–¿Que impactó creen que puede llegar a tener el mercado y en la economía real una posible re-categorización de Argentina a emergentes?

–El impacto inmediato es el abaratamiento del costo de capital para el sector público y privado, lo que sería muy saludable para la economía real. Es probable que para junio de este año MSCI incluya a Argentina en el índice de emergentes con una ponderación de 0.43% y una ponderación de 3,1% en MSCI Latam. Esto implicaría un ingreso inmediato de capitales por u$s 1000 millones en acciones argentinas provenientes de fondos de inversión que por mandato deben replicar los índices de emergentes. Para el posicionamiento respecto de esta noticia, creemos que no deberíamos agregar mayor exposición de activos argentinos. El mercado ya tuvo su recorrido y gran parte de la noticia está incluida en los precios.

–Estamos en un año electoral y aún el mercado parecería que no lo está los incluyendo en los precios. ¿Ven a las elecciones como un riesgo? ¿Cómo se cubrirían?

–El resultado de la elección no está claro y se pueden dar distintos escenarios, lo que naturalmente nos posiciona en un contexto de incertidumbre. El más favorable sería que el oficialismo gane en el país y en la provincia de Buenos Aires. Esto tendría naturalmente un impacto positivo en los mercados. El riesgo de perder en la provincia generaría un impacto netamente negativo y por eso el posicionamiento en los activos es clave. En ese sentido, el tramo medio de la curva debería acompañar la tendencia ante una victoria y sufrir menos ante una derrota electoral que si se lo compara con el tramo largo de la curva en dólares de la deuda local.

–¿Qué sugieren desde GMA para los inversores en pesos?

–A nivel local seguimos ofreciendo el roll-over de las Lebacs y creemos que hoy en día son la mejor opción para los pesos, sobre todo porque el argentino quiere focalizarse en el corto plazo. La palabra devaluación está circulando y los inversores no quieren alejarse mucho más allá de agosto. El pase a dólares está ocurriendo ya que la demanda de Letes está siendo muy alta y este activo es el refugio de los clientes que no quieren estar en pesos. Las Letes es el lugar en donde hacer el parking para colocar los dólares para esperar y transitar el año electoral.

–¿Qué conclusiones sacan luego a partir del estallido en la crisis política en Brasil? ¿Qué impacto tendrá en Argentina?

–Todavía es incierto el impacto que puede tener en la economía real lo ocurrido en Brasil. La reacción del real y de los mercados era casi inevitable considerando que la imagen de Temer era ya muy débil. Pero no necesariamente tiene que afectar a la economía real en el mediano plazo y puede incluso ser una oportunidad para entrar en algunos activos financieros con valores atractivos. De cualquier manera hay que ser cauteloso porque el panorama político pude dar sorpresas no muy agradables. La Argentina siempre se va a ver afectada para bien o para mal por lo que pase en nuestro país vecino.