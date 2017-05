El Nación considerará el esfuerzo personal como garantía de un crédito

"Tu esfuerzo es nuestra garantía". Bajo este lema, Javier González Fraga quiere premiar el mérito, de modo que el esfuerzo personal sea tomado como una garantía de crédito que mejore el scoring crediticio y compense otros factores, siempre cuando la persona no tenga deudas con el sistema financiero. El presidente del Banco Nación (BNA) apuesta a que si alguien tiene un buen promedio universitario demostrable con su certificado analítico, es becario del Conicet, atleta olímpico, deportista destacado a través de su esfuerzo, o representante argentino de eventos culturales, por ejemplo, tenga más probabilidades de que le vaya bien en su vida laboral y pueda pagar el préstamo.

En rigor, el BNA está trabajando en un sistema de scoring automatizado para agilizar y automatizar el otorgamiento de préstamos en banca individuos, mediante un sistema más sofisticado que permita inferir el ingreso del individuo, para propiciar la inclusión financiera. En tren de que se bancarice la mayor cantidad de gente posible, quieren captar a los cuentapropistas, más allá de que no tengan un ingreso formal, como plomeros, jardineros, electricistas o carpinteros, para poner ejemplos de profesiones con ingresos irregulares. Incluso, muchos monotributistas ven barreras de entrada en los bancos: creen que le pedirán muchos papeles que no tienen, entonces ni siquiera hacen la prueba. A veces el sistema financiero no los acepta, pero muchas otras la gente con ingresos no formales se autoexcluye.

La premisa es que el scoring permita inferirclos ingresos al que no tiene cómo demostrarlos a partir de predictores. A partir de la encuesta permanente de hogares, según dónde la persona vive y sus consumos, se puede llegar a una pauta determinada, que se combinará con un scoring de riesgo crediticio para ver cuánto se le puede llegar a prestar. Ponen como ejemplo el caso de alguien que va a comprar un televisor a una cadena de electrodomésticos: según su CUIT de Anses infieren el ingreso según su consumo con tarjeta de crédito. Claro que las tasas son ventajosas, al punto que a alguien que tiene cuenta sueldo y un simple paquete de productos le prestan a 60 meses a una tasa fija del 28%, a 36 meses a una tasa del 25%, y a jubilados a una tasa especial del 18%.

González Fraga quiere cumplir con el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco -inspirada por Carlos Pellegrini-: el Nación debe prestarle a los pequeños fabricantes. Ahora apuestan también a los hipotecarios: el año pasado dieron 5935 hipotecas por $ 4100 millones y en lo que va de este año ya llevan otorgadas 3393 hipotecas por $ 3424 millones. En total, el Nación destinará $ 100.000 millones a hipotecarios en los próximos tres años, entre financiamiento de las líneas subsidiadas del Procrear, su línea propia y los UVAs, ambas a 30 años. plazo.