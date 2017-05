El 80% de los que suscriben Letes ya son ahorristas minoristas

Casi 8 de cada 10 de los inversores que suscribieron ayer Letras del Tesoro en dólares (Letes) fueron ahorristas minoristas. Las letras en moneda extranjera con las que el Ministerio de Finanzas busca crear una fuente de financiamiento alternativa atraen ahorristas que compran entre u$s 10.000 y u$s 15.000 en cada licitación. Ayer, el Tesoro emitió 3 letras en dólares a 6 meses, un año y 15 meses de plazo por las que consiguió un total de u$s 1500 millones.

En su licitación de ayer de Letes en dólares, el Tesoro recibió 8414 órdenes de las cuales 7324 fueron del tramo minorista, es decir, invirtieron menos de u$s 50.000.

Es la segunda vez que la licitación de Letes, que se hace prácticamente cada 15 días, tiene un tramo minorista diferenciado, para evitar que los ahorristas más pequeño consigan sólo una porción de las letras que buscaban.

En un sistema financiero que paga 0,3% anual por los plazos fijos en dólares, la tasa anual de entre 2,84% (que paga la letra a 6 meses) y 3,34% (por la letra a 15 meses) que ofrecen estos papeles resultó ser muy atractiva para inversores mayoristas y minoristas por igual.

Más atractivo es aún para los ahorristas que tienen pesos y quieren juntar dólares, porque esquivan el mercado cambiario minorista en el que pagan casi 3% más por cada dólar. Los que suscribieron Letes ayer con ahorros en pesos lo hicieron a un dólar de $ 16,09 (un tipo de cambio mayorista), mientras que el promedio en las ventanillas de bancos era de $ 16,33.

Tan es así que como las licitaciones buscan montos fijos, muchas de los que trataban de invertir en estos papeles no los conseguían. Ayer, por ejemplo, el Tesoro buscaba u$s 1500 millones, pero le ofrecieron u$s 5603 millones, con lo cual no hubo Letes para todos.

Al tramo minorista se le otorgó el 100% de lo que ofertó, ya que la cartera conducida por Luis Caputo decidió priorizar a esos ahorristas, mientras que los mayoristas lograron invertir u$s 12,50 de cada u$s 100 que ofrecieron por la 179 días, u$s 41,13 de cada u$s 100 que dirigieron la de 360 días y u$s 44,14 por cada u$s 100 que ofertaron por la letra a 452 días.

En base a los cálculos de tres bancos minoristas, uno de ellos orientado a una clase media un poco más pudiente, El Cronista obtuvo una estimación algo gruesa que ubicaba en cerca de u$s 12.500 la colocación promedio hecha por minoristas en la licitación de ayer. Serían alrededor de u$s 91 millones, el 6% de la emisión total, los que fueron a parar a las carteras de inversión de ahorristas minoristas ayer.

"Es un éxito, aunque todavía sea chico, que vaya esta cantidad de minoristas. Hay muchísimos depósitos en dólares que tienen que colocarse en algo. Y es muy bueno porque educa al inversor en materia de plazos, porque hasta hace poco era muy difícil mover al ahorrista más allá de los 30 días y con esto se abre la puerta para una fuente de financiamiento de la que el sector privado puede llegar a abrevar en el mercado local con sus propias emisiones", dijeron en un banco.

En los bancos hay u$s 23.994 millones en depósitos en moneda extranjera del sector privado (el dato es promedio de abril). Esos depósitos por los que los bancos tienen que pagar mensualmente una tasa –ínfima– contrastan contra un stock total de crédito de u$s 10.593 millones. Los bancos hacen fuerza para traspasar al menos parte de esos depósitos a Letes o fondos comunes que contienen esos papeles, para que el costo de fondeo se reduzca y se genere otro ingreso.