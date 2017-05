Las reservas perdieron u$s 1000 millones por pagos al Club de París

Las reservas cayeron u$s 1262 millones en dos días como resultado del pago de dos vencimientos del acuerdo con el Club de París, el de ayer por u$s 556 millones y el anterior por u$s 366 millones. Las reservas quedaron ayer en u$s 46.765 millones y, curiosidad, pierden u$s 2330 millones desde el momento en que el titular del Banco Central (BCRA) anunció que aceleraría las compras de divisas para sumar reservas internacionales.

"Las reservas internacionales finalizaron en u$s 46.765 millones, disminuyendo u$s 703 millones respecto al día hábil anterior", informó ayer el BCRA. "En el día de la fecha, se efectuó la cancelación parcial de obligaciones con el Club de París por el equivalente a u$s 556 millones", detalló mas tarde. El martes, la autoridad monetaria había descrito un pago similar por u$s 366 millones, mientras que las reservas habían perdido u$s 393 millones.

El 18 de abril pasado Sturzenegger anunció que saldría a comprar dólares para sumar en reservas, pero desde entonces varios factores jugaron en contra a pesar de haber comprado u$s 1100 millones en once días. Además de los pagos de los últimos días, las reservas sufrieron descensos por movimientos de encajes bancarios que sacaron dólares de reservas, además de varios vencimientos de deuda.

Un día antes del anuncio, además, las reservas cayeron en u$s 4117 millones debido al pago del último vencimiento del Bonar X.

Las reservas ganan u$s 7993 millones en lo que va del año, están u$s 15.122 millones por encima de su nivel a misma altura del año pasado y avanzan u$s 22.624 millones desde su mínimo, el día siguiente al final del cepo cambiario.