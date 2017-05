Dicen que India ya tiene 40 millones más de habitantes que China

India tal vez haya superado a China y sea el país con mayor población del mundo, según una investigación realizada por un demógrafo independiente chino.

Yi Fuxian, un científico de la Universidad de Wisconsin-Madison, asegura que los funcionarios chinos sobrestimaron el número de nacimientos entre 1990 y 2016 por al menos 90 millones de personas.

Atribuyó el presunto error en parte a una tasa de fertilidad calculada en forma demasiado optimista. Se había estimado que en China era de 1,6 niños por mujer en 2015, cuando según Yi podría ser de sólo 1,05.

Si Yi tiene razón, la población de China a fines del año pasado era de 1290 millones en comparación con la cifra oficial del gobierno de 1380 millones. El cálculo oficial de la población de India es de 1.330 millones.

El trabajo de investigación de Yi, que se presentó a académicos en Beijing esta semana, destaca la crisis demográfica que enfrentan las autoridades que fijan políticas en China. La población en edad de trabajar se redujo por primera vez en 2012 y siguió contrayéndose desde entonces, lo que origina la posibilidad de que el país tal vez "pueda envejecer antes de enriquecerse".

"Yo no he visto las cifras con respecto a la población de India", le dijo Yi a Financial Times. "Pero su población pronto superará a la de China, si no lo ha hecho, y finalmente será mucho mayor".

Yi ha sido un crítico de la polémica política de "hijo único", la cual rigió desde principios de la década de 1980 hasta 2015.

La mayoría de los funcionarios y académicos chinos ahora aceptan que la política de hijo único ha llevado a China a alcanzar el "punto de inflexión de Lewis", que es el momento en que el excedente de mano de obra rural de un país se agota y los salarios comienzan a aumentar rápidamente. Esto hará que sea mucho más difícil para China igualar las ganancias de productividad del último cuarto de siglo.

Yi cree que si no hubieran implementado la política de hijo único, la población de China habría alcanzado su punto máximo en 2040 antes de comenzar a descender, permitiendo que la segunda economía más grande del mundo pudiera disfrutar su beneficio demográfico durante más tiempo.

Su punto de vista fue rechazado durante años por el gobierno chino, el cual prohibió hasta 2013 la venta de su libro de 2007 Big Country with an Empty Nest (Un país grande de nidos vacíos). Pero en cuanto los dirigentes en Beijing comenzaron a apreciar el verdadero costo de la política de hijo único, también comenzaron a aceptar al académico que reside en Norteamérica.

En marzo, el gobierno chino le pagó a Yi un pasaje de ida y vuelta desde Estados Unidos en clase ejecutiva para que presenciara el Foro Boao de Asia, una reunión que se realiza cada año en el sur de China inspirada en la reunión de Davos del Foro Económico Mundial.