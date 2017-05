Cayó 7,4% la producción de autos, pero subieron las importaciones de piezas

A la caída en los niveles de producción automotriz, que en abril fue de 5,9% respecto de marzo y de 15,1% en relación con igual mes del año pasado, la industria autopartista se ve cada vez más afectada por el aumento de las importaciones. De acuerdo con un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) dado a conocer ayer, mientras que en el primer trimestre del año la producción de vehículos se redujo 7,4%, las compras de autopartes al exterior se incrementaron 3% en términos interanuales, "acentuándose el peso de las importaciones de componentes en la fabricación de automotores", señaló la entidad.

La relación entre las importaciones y la producción de autos es un fenómeno estructural que no presentó modificaciones en el período 1992-2016. Hubo varios intentos en la administración kirchnerista por aumentar la integración de partes nacionales y sustituir importaciones, pero poco cambió. Ahora, con una política algo más flexible en ese sentido y un tipo de cambio que favorece el ingreso de los productos del exterior, se acentuó la compra de partes extranjeras por parte de las terminales.

En el período enero-marzo, las importaciones alcanzaron los u$s 1729 millones, que equivalen a un 3% de aumento respecto del mismo período de 2016. Si bien en términos generales parece un número bajo, se da en un contexto de caída de la producción de vehículos en el mercado local. Además, si se desagrega por origen, se puede comprobar que las compras de algunos países se incrementaron fuertemente.

Las que más aumentaron en términos absolutos en el trimestre fueron las de los Estados Unidos, que crecieron u$s 44,7 millones (fundamentalmente motores y sistemas eléctricos) y 40% en términos porcentuales; las de México, que le vendió partes a la Argentina por u$s 22,4 millones adicionales al primer trimestre del 2016 (55% más), especialmente carrocería y sus partes, componentes de motor y sistemas eléctricos; y las de Tailandia, que crecieron u$s 19,5 millones (12% más) concentradas en componentes de motor y transmisiones.

También subieron fuerte las compras de autopartes de Japón, que treparon u$s 14,7 millones (24%); y las de Polonia, con un aumento de u$s 12,5 millones (123%). Las compras de Hungría y de Filipinas también crecieron 109% y 68%, respectivamente, según el informe de AFAC.

La única forma de medir las importaciones de autopartes es en millones de dólares, ya que no hay una unidad que permita comparar todas las piezas de manera uniforme. De todas maneras, los aumentos porcentuales tan importantes que se percibieron de algunos orígenes indican que claramente hubo un aumento fuerte de los volúmenes, ya que los precios en dólares no suben tanto en un año, aseguró a El Cronista Juan Cantarella, director ejecutivo de la entidad.

El directivo agregó que los datos del primer trimestre ratifican la necesidad de seguir trabajando en revertir la situación. "Hay que ver cómo termina el año, ya que se espera que la Ley de Autopartes aprobada el año pasado empiece a dar sus frutos con varios proyectos de vehículos nuevos que están poniendo en marcha las automotrices y que prometen una mayor integración local", enfatizó Cantarella. Insistió, sin embargo, en la necesidad de incluir en la ley las piezas mecanizadas, que quedaron excluidas y que se importan en cantidad para motores y cajas.

Exportaciones

Con respecto a las ventas al exterior, el informe de AFAC señala que en el primer trimestre del año llegaron a u$s 362 millones, equivalentes a un incremento del 8% con relación al mismo período de 2016. Este aumento se debió, en parte, a la eliminación de los derechos de exportación a fines del año pasado y al aumento reciente de los reintegros.

Entre enero y marzo, crecieron especialmente las ventas a Alemania, Brasil, Estados Unidos y Bélgica.