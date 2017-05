La cadena de hoteles Wyndham expandirá las marcas argentinas Splendor y Dazzler en la región

Luego de haber adquirido el año pasado la cadena local de hoteles Fën, el conglomerado estadounidense Wyndham Hotel Group –que administra más de 8000 hoteles alrededor del mundo con marcas como Ramada y Howard Johnson– comenzó a concretar sus primeras aperturas de nuevos emprendimientos en la región y presentó sus planes de expansión para la Argentina.

"A raíz de todo el trabajo que está haciendo el presidente Mauricio Macri somos más optimistas en cuanto a invertir en la Argentina que en cualquier otro país", señaló Geoff Ballotti, presidente y director ejecutivo de Wyndham Hotel Group a nivel global, quien estuvo ayer de paso por Buenos Aires y dialogó con El Cronista. "Si comparamos con 10 años atrás, es el día y la noche. La Bolsa de Valores creció más de 40% el año pasado y 20% en lo que va de este año. La inflación está empezando a ser controlada. Creemos que es un momento maravilloso para invertir", agregó.

El año pasado, con la compra de la firma argentina Fën –dueña de las marcas Esplendor y Dazzler–, Wyndham sumó 26 contratos de gerenciamiento en el mercado local.

También en Perú, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y los Estados Unidos. Y este mes acaban de inauguran dos nuevos hoteles en la región, construidos por Fën, con la marca Wyndham Grand: uno Asunción y otro en Montevideo, que abrió sus puertas ayer. Ahora, sus planes incluyen llevar las marcas Esplendor y Dazzler, de Fën, a México y Brasil y continuar su crecimiento en la Argentina con aperturas de Dazzler en Rosario y Esplendor en Iguazú y tres nuevos hoteles de la cadena Howard Johnson (en Buenos Aires, La Plata y San Francisco, en la provincia de Córdoba). "México y Brasil son dos mercados clave en los que tenemos expectativas muy importantes", aseguró Paulo Pena, vicepresidente Senior para América Latina de Wyndham Hotel Group.

La compañía, además, eligió Buenos Aires como sede de sus oficinas centrales para toda América Latina. Se instalarán en un piso del moderno edificio de WeWork en la calle Esmeralda, donde absorberán al equipo de Fën. "Por nuestra relación con Fën, contamos con 100 ejecutivos y administrativos que hace un año no teníamos. Continuamos invirtiendo en crecimiento y desarrollo en la Argentina, con más recursos para el área de Ventas y Marketing", explicó Ballotti. Ambas empresas suman a nivel regional 190 propiedades en 19 países.

"A principio de 2000, desde el punto de vista del inversor, el precio promedio de construir una habitación de hotel en Buenos Aires era u$s 350.000. Durante la década del 2000 bajó a u$s 130.000 mientras que en San Pablo subió a casi un millón. Y aún así no era rentable porque nos pagaban con un dólar fijo a $ 8. Hoy Buenos Aires sigue estando en u$s 140.000, y creemos que puede volver a ser esa ciudad que brillaba en Latinoamérica. El potencial es infinito", destacó Patricio Fuks, fundador de Fën Hoteles.

Sobre las ventajas de la fusión de la empresa local con Whyndham, Fuks –que sigue liderando el equipo de management local– destacó que encontraron un partner que les permitirá llegar con sus marcas a viajeros que están en Estados Unidos, Europa y Asia. "Wyndham buscaba un partner que los ayude a desarrollar el management de la región y nosotros alguien que nos ayude a llegar a lugares donde no podíamos. Ellos tienen 50 millones de personas en su programa de rewards y cuando quieran canjear sus puntos en Latinoamérica vamos a ser la prioridad", explicó. Uno de los destinos más buscados por los miembros del programa de lealtad de la empresa global es Buenos Aires, según detalló Pena.