Merchandising musical generó u$s 3100 millones

Un nuevo informe de la International Licensing Industry Merchandisers Association’s (LIMA) que publica la revista Billboard y releva el sitio especializado IndustriaMusical.es, afirma que las ventas mundiales de merchandising musical crecieron un 9,4% en 2016 con una facturación de u$s 3100 millones.

Por otra parte, según el estudio, todas las categorías de productos y servicios con licencia alcanzaron globalmente casi los u$s 263.000 millones, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al año anterior, la categoría de mercancía musical creció a más del doble.

El vicepresidente senior de LIMA, Marty Brochstein, comentó "La música es parte de la cultura, y la gente que compra mercancías relacionadas con la música no se limita a los fans de la música en sí".

En general, la concesión de licencias de entretenimiento sigue siendo la categoría más grande, que representa u$s 118.300 millones, mientras que las de marcas corporativas generan u$s 54.600 millones; moda, u$s 31.100 millones y los deportes en u$s 25.300 millones.