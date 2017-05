La sed por las Letes se mantiene: renovaron vencimientos por u$s 1250 millones

El Gobierno adjudicó hoy Letras del Tesoro en dólares (Letes) a seis meses, un año y 15 meses por un valor nominal total de u$s 1500 millones en una operación que mostró que el mercado sigue sediento de este instrumento, ya que la demanda más que cuadruplicó al monto licitado.

La lictación de hoy se usó en su mayor parte para renovar vencimientos del mismo instrumento por u$s 1250 millones.

En la licitación se adjudicaron u$s 500 millones en Letes a 179 días (con vencimiento el 24 de noviembre de 2017), la misma cifra en Letes a 360 días (24 de mayo de 2018) y otros u$S 500 millones en Letras a 452 días (24 de agosto de 2018).

Según informó el Ministerio de Hacienda, el monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de u$s 5603 millones, distribuido en u$s 3307 millones para la Letra a 179 días, u$s 1186 millones para la Letra a 360 días y u$s 1110 millones para la Letra a 452 días, distribuidas, en total, en 8414 órdenes de compra.

Rendimiento

Las Letes ya venían eran consideradas tentadoras en los últimos meses porque permiten tener un rendimiento de alrededor del 3% nominal anual en moneda dura o, visto de otro modo y con un diferimiento temporal que en este caso va de los seis a los 15 meses, adquirir dólares a un precio mucho más bajo que el del mercado.

Lo segundo surge de que la TNA en realidad surge del precio en dólares al que se licitan los u$s 1000 dólares nominales y a que si el inversor paga las Letras en pesos lo hace al tipo de cambio de referencia del mercado mayorista. Así, para cualquiera de las letras licitadas hoy, el comprador paga menos de u$s 16 por dólar.

De acuerdo al nuevo procedimiento que instrumentó el gobierno para privilegiar a los inversores minoristas, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en ese tramo (de hasta u$s 50.000 de valor nominal inclusive).

A las ofertas del Tramo General (es decir, a las de inversores de más de u$s 50.0000), en tanto, se les aplicó un factor de prorrateo de 12,49% para la Letra a 179 días, 41,13% para la Letra a 360 días y 44,14% para la Letra a 452 días.