Creció la importación de autos y el rojo comercial de abril fue de u$s 140 millones

La balanza comercial arrojó en abril un déficit de u$s 139 millones y acumuló un desequilibrio de u$s 1217 millones en el primer cuatrimestre, informó ayer el Indec. El rojo del cuarto mes del año contrasta con el superávit de u$s 372 millones registrado en el mismo mes del año pasado, y es consecuencia de un ritmo de importaciones que gracias a las subas en precios y cantidades, fue más dinámico que las exportaciones, registraron bajas en los volúmenes negociados.

En abril, las exportaciones alcanzaron los u$s 4825 millones, tras aumentar 1,7% interanual, producto de una suba del 5,8% en los precios y un retroceso del 3,9% en las cantidades.

En tanto, las importaciones llegaron a u$s 4964 millones, un 13,6% superior al registrado en igual mes del año anterior, gracias a que los precios aumentaron 7,7% y las cantidades, 5,4%.

La baja en los volúmenes de las exportaciones se debió a la fuerte caída, del 50,6% en la venta de combustibles y energía (los precios subieron 19,2%), a la baja del 8,4% en productos primarios (sus precios subieron 9,2%) y de 0,2% en manufacturas de origen agropecuario (cuyo precio subió 4,8%). Las exportaciones de manufacturas de origen industrial fueron las únicas con subas interanuales, del 3,9%, y subas en los precios, de 1,4%.

Entre las importaciones, salvo las compras de piezas y accesorios de bienes de capital, que cayeron 5%, todos los rubros exhibieron subas interanuales: combustibles (85,8%); vehículos automotores (32,7%); bienes de capital (25,5%); bienes de consumo (12,1%) y bienes intermedios (3,5%).

"El déficit comercial de abril fue consecuencia del bajo crecimiento de las exportaciones (1,7%), combinado con una importante tasa de expansión de las importaciones (13,6%)", admitió el Indec.

En el primer cuatrimestre, el déficit comercial también contrasta con el superávit de u$s 30 millones que se registró en igual período del año pasado.

Las exportaciones acumularon u$s 17.495 millones en los primeros cuatro meses del año, una suba del 1,8% interanual, que encierra una baja de 3,9% en cantidades. Y las importaciones alcanzaron u$s 18.712 millones en el primer cuatrimestre, un 9,1% más que en igual periodo de 2016, producto de una suba de 4,7% en precios y 4,3% en volúmenes.

El resultado del intercambio con Brasil continuó deteriorándose en abril debido a menores exportaciones (-8,4%) y a un incremento de las importaciones (+19,8%), lo que arrojó un déficit con el país vecino de u$s 634 millones. Con todo, Brasil continuó siendo el principal socio comercial de Argentina al adquirir u$s 761 millones en productos y vender u$s 1395 millones.

El intercambio comercial con el Mercosur registró en abril un déficit de u$s 575 millones y en los primeros cuatro meses del año, de u$s 2215 millones.

La Argentina también mantiene déficit comerciales con China por u$s 2138 millones y el Nafta (EE.UU., México y Canadá) por u$s 1018 millones en el primer cuatrimestre. Y un superávit con los países africanos nucleados en el Magreb por u$s 1149 millones.

Analistas privados destacaron que la inestabilidad política que viene registrando Brasil puede afectar de manera negativa el comercio con Argentina.

Según un informe de la consultora LCG, el intercambio comercial arrojará un déficit de u$s 2000 millones en 2017, ya que espera que las exportaciones crezcan 3%, principalmente por mayores ventas del sector agropecuario, y que las importaciones, 10%, debido a la recuperación del consumo interno, el atraso cambiario y los mayores precios internacionales. 2016 había terminado con un superávit de u$s 2124 millones.