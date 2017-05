Aranguren: "Queremos que la tarifa eléctrica sea similar en todo el país"

El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, comentó ayer en conferencia de prensa que va a impulsar un mecanismo para "armonizar" las tarifas eléctricas de todas las distribuidoras del país. Es decir, el Gobierno buscará eliminar la amplia brecha en los precios al consumidor final de la electricidad que hay entre el interior y Buenos Aires.

La idea es empezar a instrumentar ese mecanismo a partir del mes que viene en el Consejo Federal de la Energía, creado a través del acuerdo que se firmó el mes pasado en Casa Rosada con los gobernadores y conformado por los ministros provinciales del área. Allí se iniciará el tratamiento de una homogeneización del Valor Agregado de Distribución (VAD) -que representa el 47% de la factura en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano- en todas las provincias, para que se pague aproximadamente lo mismo en todo el país a mediados de 2018 o, en su defecto, antes de que finalice el actual mandato presidencial.

Actualmente, el Estado subsidia aproximadamente el 50% del costo de generación de electricidad, calculado en $ 1270 por megavatio/hora.

En los próximos días, además, se publicará en la web del Ministerio la información sobre qué porcentaje representan en cada provincia el costo de generación, el VAD y los impuestos, con la idea de transparentar los precios.

Asimismo, Aranguren criticó el fallo del juez platense Luis Arias, que hizo lugar a una medida precautelar y suspendió momentáneamente el aumento de la luz para La Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires, concesionado a 4 distribuidoras (Edelap, Eden, Edea y Edes). "Sabemos que los jueces fallan políticamente", consideró, a la vez que defendió como "razonable" el incremento en ese sector del país, que iba a ser -de acuerdo a lo anunciado- de 58%, pero que asociaciones de consumidores denunciaron que sería mayor al 100%.

En otros términos, el funcionario anunció que hoy habrá una reunión con las empresas petroleras para producir hidrocarburos no convencionales en Santa Cruz (lo que podría atenuar la crisis del sector en esa provincia) y dijo que la demora en instrumentar la adenda para Vaca Muerta es "normal".

En conjunto con otros medios nacionales y provinciales, El Cronista le consultó a Aranguren acerca de los cambios para la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales.

- ¿Le preocupa particularmente a usted la tardanza en aplicar la totalidad de la adenda al convenio de trabajo?

No. Es algo normal y sé que a algunos les gustaría que fuera más rápido, pero hay una certeza: lo que firmaron Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo (representantes de base y jerárquicos, respectivamente) se va a cumplir.

- ¿Ya se notan mejoras en la productividad de estos pozos que se puedan atribuir exclusivamente a estos cambios?

Lo que hagamos este año se va a materializar en la productividad en 2018, sobre todo. Las inversiones van a llegar a entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones anuales por seis años cuando las compañías pasen a las etapas de desarrollo. Cuanto más rápido se concrete, vamos a dejar de importar Gas Natural Licuado (GNL) con mayor prontitud. Vamos a recuperar lo que se llama el "autoabastecimiento" de gas, pero las compras a Bolivia van a seguir por un tiempo (el contrato es hasta fines de 2026).

Aranguren aprovechó para recordar que las autoridades bolivianas dejaron de actualizar las previsiones de exportación de gas para nuestro país. Hasta el 15 de abril, Bolivia inyectó a los gasoductos argentinos un volumen mayor al contratado, pero desde hace un mes, con la cercanía del invierno, está por debajo de lo acordado. Es por eso que se hizo necesario el convenio que Enarsa firmó con Chile la semana pasada para asegurarse la provisión del fluido.

A la vuelta de la gira asiática, en la que acompañó al presidente Mauricio Macri, el funcionario adelantó que en los próximos días se terminará de redactar el estudio de impacto ambiental de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz que financiará China.

Por último, el ex Shell negó una protección a su antecesor, el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido, tal como planteó la diputada Elisa Carrió.