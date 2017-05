Guía rápida para entender qué es y cómo funciona la nueva bolsa argentina

Con la intención de promover el acceso de los ciudadanos a la compra y venta de acciones y bonos, además de repatriar el capital que se negocia en el exterior, nació el nuevo mercado.



- ¿Qué es BYMA?

Son las siglas de Bolsas y Mercados Argentinos, uno nuevo mercado bursátil que reemplaza a la tradicional bolsa, al Merval, aunque esto en la práctica no implica cambios para los inversores ya que todas las acciones y títulos cotizantes pasaron de una plaza a la otra.



- Entonces, ¿por qué se creó?

La idea fue generar un nuevo mercado, más federal, en el que se proteja al inversor minorista y que esté resguardado ante cualquier riesgo sistémico, todo esto por medio de la adopción de regulaciones internacionales respaldadas por el G20. Además, como el 90% del mercado financiero local se opera en Nueva York, lo que se pretende es repatriar parte de estos capitales, que las transacciones se realicen en el país. Por eso se adquirió y modificó, según requisitos locales, la plataforma Millennium.



- ¿Qué es la plataforma Millennium?

Es el mismo software de negociación que se utiliza en la Bolsa de Londres, un sistema que permite procesar alrededor de 700 órdenes por segundo, cuando el anterior permitía operar solo 7 en el mismo tiempo. Esto permitió la reducción de las comisiones. En definitiva, se incorporaron los criterios tecnológicos y normativos que se utilizan en las plazas bursátiles de los países desarrollados.



- ¿Cuándo nació?

Pasaron más de cuatro años desde la sanción de la Ley de Mercado de Capitales impulsada por el gobierno kirchnerista, pero finalmente en diciembre del año pasado la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizaron la constitución y operación de BYMA. En marzo pasado, la CNV autorizó la oferta pública y ayer debutó el nuevo mercado.



- ¿Cómo está constituido?

Es la unión del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; ambos dueños de la Caja de Valores (la depositaria del sistema bursátil) que se incorporó en un 100% al patrimonio de BYMA. Inicialmente, el 60% de su capital social estará en manos de los accionistas del Merval (conformado por 183 accionistas) y el otro 40%, será propiedad de la Bolsa, que deberá desinvertir el 20% antes de fin año, un proceso que ya comenzó.



- ¿Cuáles son las expectativas?

Que sea el único mercado de todo el país. De hecho el BYMA concentra todos los pasos de la industria, a partir de una integración vertical donde se incluye la transacción, la liquidación, la custodia, el pre y post negociación. Solo cotizarán las compañías con altos estándares de gobierno corporativo, además, deberán cumplir con una serie de requisitos: tendrán que tener un mínimo del 25% de su capital flotando en el mercado, al menos un cuarto de sus acciones deberán estar en manos de personas físicas o inversores no institucionales, deberán aplicar las normas contables NIIF y no podrán tener acciones preferidas, entre otros requerimientos.