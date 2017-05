El Nasdaq gana este año casi tres veces más que el Dow Jones

El mercado alcista en Wall Street encuentra al sector tecnológico entre los de mejor desempeño en los últimos años, al punto que las acciones tecnológicas incluso muestran retornos sustancialmente superiores a los de los principales índices americanos como el Dow Jones Industrial (DJI) o el S&P500. En lo que va del año, el Nasdaq100 que reúne las 100 compañías tecnológicas más importantes de EE.UU. gana 17,25%, casi tres veces más que el Dow Jones, que muestra subas de 6,4%.

En una visión de mediano plazo, el Nasdaq ha generado retornos por encima del resto de los índices en forma sistemática desde 2009 a la fecha. Desde el inicio del bull-market en el primer trimestre de 2009, las acciones tecnológicas ganaron 448% en promedio mientras que el Dow Jones y el S&P500 registran avances de 233% y 258% respectivamente.

Apple anotó subas de 33% en lo que va del año, Facebook y Amazon ganan un 29%, Netflix sube 27%, mientras que Google avanza un 22% desde comienzo de 2017. Las ganancias registradas en las acciones ha atraído la atención de los inversores y por eso más de u$s 1.400 millones se han invertido en el ETF que replica el sector de tecnología (XLK) hasta ahora en 2017.

Según un informe de Bank of América Merril Lynch (BAML), los flujos de fondos hacia el sector tecnológico han estado subiendo a su ritmo más rápido en 15 años, lo que indica "una señal de renovada exuberancia". Hablar de exuberancia irracional retrotrae a la experiencia vivida en los años 2000 cuando estalló la burbuja tecnológica de las compañías puntocom y el riesgo de que explote tarde o temprano alguna burbuja nuevamente siempre existe. Sin embargo, BAML no ve que el mercado esté frente a una burbuja, señalando que el ratio precio / ganancias (P/E) en el sector tecnológico global es 18, muy por debajo del nivel alcanzado en marzo de 2000 cuando el ratio alcanzaba niveles de 50.

A su vez, el sector tecnológico tiene una ponderación dentro del S&P500 de un 20,8% (medidos a final de 2016), mientras que en el pico de la burbuja puntocom llegó a representar el 34,5% del mercado.

Pero el sentimiento de inversores se mantiene alcista según los estrategas de BofA Merrill Lynch. El informe del banco de inversión agrega también que "la irracionalidad aún no es visible a pesar de los máximos históricos de los mercados de renta variable".

Operadores de bancos internacionales en la plaza local agregan que las acciones en Wall Street han evitado una y otra vez el ajuste. "El mercado se siente muy seguro de sí mismo y las acciones tecnológicas mostraron importantes subas, siendo cada baja, una nueva oportunidad de compra", apuntan.

A su vez, los operadores ven un riesgo correctivo elevado aunque coinciden en que no ven las condiciones necesarias para que se presente el estallido de una burbuja tal como se vio en el año 2000 o en el año 2007. "Si bien el riesgo siempre existe, vemos que no están dadas las condiciones para el estallido de una burbuja en el sector tecnológico americano. Es cierto que las valuaciones en las acciones son altas pero las condiciones económicas son distintas. Eso no quita que en el corto plazo se puedan ver ajustes que corrijan parcialmente parte de todas las ganancias vistas en los últimos meses, sobre todo desde la victoria de Trump el 8 de noviembre pasado", explican.