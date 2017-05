La saga de "Star Wars" cumple 40 años con una caja total de más de u$s 25.000 millones

Con un presupuesto de apenas u$s 11 millones, el director George Lucas, en ese entonces de 33 años y con sólo dos films menores en su bolsillo, estrenó un miércoles 25 de mayo de 1977 en 32 salas de cine la película "Star Wars", la cual recaudó u$s 1,6 millones en su primer fin de semana.

Protagonizada por unos novatos Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, en pocos días el marketing casero del "boca a boca" empezó a dar resultados y miles de espectadores hacían fila para ver la película.

Entonces su primer paso por cartelera terminó con unos increíbles u$s 221,3 millones en la taquilla norteamericana, y los relanzamientos de 20th Century Fox duplicaron ese monto.

El estreno fue en el Teatro Chino de Hollywood, donde por un año se hicieron cinco funciones diarias, todas con llenos totales, según Levi Tinker, historiador de la emblemática sala.

Cuarenta años después, con ocho producciones y más de u$s 7800 millones de ingresos en todo el mundo, "La Guerra de las Galaxias" es una de las más lucrativas e influyentes marcas cinematográficas de todos los tiempos, sólo por detrás del universo Marvel, que tiene 15 películas hasta el momento (u$s 11.500 millones), y de Harry Potter, que ha estrenado nueve (u$s 8500 millones). Y hasta el momento se sabe que Disney, el estudio que le compró a Lucas la franquicia por u$s 4000 millones en 2012, estrenará cuatro cintas más entre 2017 y 2020.

Pero los ingresos por venta de tickets son sólo una parte de la caja que aportan personajes como Luke Skywalker, Han Solo o Darth Vader.

Cifras del portal Statsia relevadas por la web Merca2.0 indican que desde sus inicios hasta fines de 2016, los artículos de la saga comercializados por Hasbro sumaban u$s 5500 millones, las figuras de la juguetera Kenner otros u$s 3900 millones, los videojuegos u$s 3400 millones, la venta de DVD’s u$s 3000 millones y otros coleccionables alrededor de u$s 2800 millones, ubicando estas cinco fuentes de negocio como las más importantes para la franquicia luego de sus recaudaciones en cine.

Muchos están tratando de predecir el futuro de la saga después de la última película prevista para 2020, pero por ahora los fanáticos están ansiosos por el estreno de "Los últimos Jedi" de Rian Johnson, la segunda de las secuelas que se estrena en diciembre. Se trata de la continuación de "El despertar de la fuerza" (2015), que fue su primer "tanque" en llevarse u$s 2000 millones, tras apuntarse el más exitoso estreno en Estados Unidos y el mundo.

"Tiene potencial para cambiar esos números (...) y ser un monstruo absoluto", afirma Paul Dergarabedian, analista senior de comScore.

En tanto Jeff Bock, de Exhibitor Relations, y en relación a la muerte de Carrie Fisher (La princesa Leia) cree que le dará al Episodio VIII el mismo impulso que el fallecimiento de Paul Walker y Heath Ledger le des dio a "Rápido y Furioso 7" y "Batman: El caballero de la noche asciende" respectivamente. En todo caso, los expertos coinciden en que es poco probable que Disney abandone una franquicia que puede sumarle entre u$s 1000 y u$s 2000 millones con cada estreno, aún con la amenaza siempre latente de la fatiga de los fans.