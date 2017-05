Desde julio podrá volver a operar la banca privada en la Argentina

El plan A de la CNV era que la habilitación para poder volver a operar banca privada saliera a través de la Ley de Mercado de Capitales. Pero a sabiendas de que, con suerte, saldrá a fin de año, luego de las elecciones, lo sacará por circular, ya que tiene facultad para hacerlo.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, calcula que en julio comenzarán a registrar a los agentes administradores globales de inversiones (AAGI, aunque están analizando quizás ponerle algún nombre más "marketinero"), que no manejarán plata, ya que serán sólo "advisors" y deberán trabajar con un Alyc. Se aplicará una fórmula de solvencia con agentes y mercados para proteger al mercado.

La premisa es incentivar que parte de los u$s 93.300 millones blanqueados en el exterior (de los u$s 116.800 millones en total) se manejen desde acá, alquilando oficinas en el país y generando empleo en la Argentina, aunque el dinero se vuelque en otros países.

Como hoy esta operación está prohibida, se hace desde Uruguay, y con visitas de ejecutivos a la Argentina, reuniéndose en hoteles cinco estrellas con sus clientes. Al trascender que se habilitará nuevamente esta operatoria, la CNV ya recibió varios pedidos de bancos extranjeros para hacer banca privada.

Paquete de circulares

La Comisión no sólo sacará por circular la habilitación de la banca privada, sino que aprovechará para sacar también un paquete de circulares, entre las cuales estarán:

- El cybersecurity.

- Obligaciones negociables simplificadas para Pymes.

- El post trade para que las liquidaciones de mercado sean más eficientes.

- Examen de idoneidad electrónico para los agentes

- CNV se financiará a través del mercado, cobrando un porcentaje mínimo (puede ser el 0,03%), que seguramente será trasladado al ahorrista. La Comisión tiene la intención de seguir los patrones internacionales y poder ser independiente y autosustentable.

- Regulará el crowfunding, que es el financiamiento colectivo. Por Ley emprendedores, es un agente de CNV regulado.

- Convertirse en policía de mercado: en el regulador están siguiendo un entrenamiento con la SEC (ya vinieron el mes pasado dos funcionarios para capacitarlos y vendrán nuevamente el mes próximo), para tener manuales de procedimientos como tienen en los Estados Unidos.

Marcos Ayerra detallaba estas medidas mientras todavía estaba en el escenario tras el toque de campana de Byma (con la última campana arranca). "Tóquenla con cuidado, para que no se rompa", había alertado minutos antes Adelmo Gabbi. La campana tiene 100 años y la trajeron del Banco Nación, donde antes estaba la Bolsa de Comercio.

El presidente de la institución recordó cuando, en noviembre del 2012, la Ley de Mercado de Capitales marcaba la defunción de la Bolsa de Comercio, entonces se reunieron en el primer piso con Ernesto Allaria, Marcelo Menéndez y Eduardo Tapia para tejer los comienzos de Byma: "Pero las autoridades no tenían interés en que Byma saliera; es más, nos ponían palos en la rueda, nos odiaban, éramos una mala palabra a media cuadra de acá".